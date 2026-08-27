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Cổ động viên TP.HCM xuống đường mừng đội tuyển Việt Nam vô địch

Thứ Năm, 00:16, 27/08/2026
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VOV.VN - Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2, đăng quang chức vô địch ASEAN Cup 2026, các cổ động viên tại TP.HCM đã đổ ra các tuyến đường tại trung tâm Thành phố để ăn mừng.

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Sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch, người hâm mộ tại TP.HCM đổ ra đường ăn mừng.
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Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên những con phố.
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Các cổ động viên vui sướng khi Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch.
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Người hâm mộ TP.HCM vỡ òa cảm xúc sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Thái Lan.
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Người dân TP.HCM tràn ra đường, chật kín các tuyến phố khu vực trung tâm.
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Các cổ động viên nước ngoài cũng cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam.
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Một đêm không ngủ của các fan bóng đá tại TP.HCM
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Cổ động viên rất hạnh phúc trước chiến công của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
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Các cổ động viên nữ hòa vào dòng người "đi bão"
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Người dân TP.HCM tin tưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công lớn trong thời gian tới.
Hà Khánh-Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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