Cổ động viên TP.HCM xuống đường mừng đội tuyển Việt Nam vô địch

VOV.VN - Khoảnh khắc ĐT Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là người trao chiếc cúp cho đội trưởng ĐT Việt Nam - Nguyễn Quang Hải.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Hơn 2 tiếng trước giờ bóng lăn, sức nóng của cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan đã lan tỏa tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) khi những người hâm mộ đã có mặt từ sớm để tiếp sức cho các cầu thủ đội nhà, tạo nên không khí sôi động trước trận đấu.
VOV.VN - Hơn 2 tiếng trước giờ bóng lăn, sức nóng của cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan đã lan tỏa tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) khi những người hâm mộ đã có mặt từ sớm để tiếp sức cho các cầu thủ đội nhà, tạo nên không khí sôi động trước trận đấu.
VOV.VN - Trước giờ diễn ra trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan, không khí bóng đá đã nóng lên tại TP.HCM. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng nghìn người hâm mộ bắt đầu tập trung, hướng về sân Mỹ Đình với niềm tin đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch
VOV.VN - Trước giờ diễn ra trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan, không khí bóng đá đã nóng lên tại TP.HCM. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng nghìn người hâm mộ bắt đầu tập trung, hướng về sân Mỹ Đình với niềm tin đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch
VOV.VN - Với tỷ số hòa 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 26/8, ĐT Việt Nam một lần nữa lên ngôi vô địch ASEAN Cup. Ngay sau trận đấu, cổ động viên Việt Nam đã đổ ra đường ăn mừng chiến tích này của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
VOV.VN - Với tỷ số hòa 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 26/8, ĐT Việt Nam một lần nữa lên ngôi vô địch ASEAN Cup. Ngay sau trận đấu, cổ động viên Việt Nam đã đổ ra đường ăn mừng chiến tích này của thầy trò HLV Kim Sang Sik.