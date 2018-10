50 HLV xuất sắc nhất thế giới 2018 (P3): Mục tiêu của Real xếp hạng 18

Bảng xếp hạng 50 HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2018 (tiếp theo P1 và P2) gồm những gương mặt sau: 20. THOMAS TUCHEL (PSG) 19. PHILLIP COCU (TỰ DO) 18. ANTONIO CONTE (TỰ DO) 17. JANNE ANDERSSON (THỤY ĐIỂN) 16. LUIS ENRIQUE (TÂY BAN NHA) 15. MARCELINO (VALENCIA) 14. LUCIEN FAVRE (BORUSSIA DORTMUND) 13. EUSEBIO DI FRANCESCO (ROMA) 12. LEONARDO JARDIM (TỰ DO) 11. TITE (BRAZIL)

