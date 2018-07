Chấn thương nhẹ, Công Phượng vẫn “nuốt” trọn giáo án của thầy Park

Sáng nay (26/7), Olympic Việt Nam đã có buổi tập thứ 3 trên sân PVF nhằm chuẩn bị cho giải đấu tứ hùng Cúp Vinaphone 2018 và quan trọng là ASIAD 18 sắp tới. Do mưa lớn, thầy trò HLV Park Hang Seo phải tập trên mặt sân cỏ nhân tạo, nơi có mái che nhằm đảm bảo sức khoẻ cũng như tránh các chấn thương không đáng có cho các tuyển thủ. Ở buổi tập thứ 3, Olympic Việt Nam vẫn chưa có đủ lực lượng. Các cầu thủ của Hà Nội FC, FLC Thanh Hoá, SLNA hay B.Bình Dương được HLV Park Hang Seo cho nghỉ ngơi sau khi đá bán kết Sau 2 buổi tập riêng do chấn thương, Công Phượng đã được HLV Park Hang Seo cho trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Công Phượng hào hứng khi được trở lại luyện tập. Bên cạnh đó, chân sút sinh năm 1995 liên tục được HLV Park Hang Seo căn dặn kỹ càng. Công Phương phô diễn kỹ thuật cá nhân trong buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội. Ngoài ra, cầu thủ của HAGL cũng tham gia vào những pha phòng ngự cắt bóng trong bài tập chuyền ít chạm ở cự ly ngắn. Xuân Trường vẫn đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo ở ASIAD lần này. Buổi tập diễn ra nghiêm túc, các cầu thủ tập trung cao độ. Thậm chí HLV Park Hang Seo còn chỉ bảo cách giữ vị trí cho các cầu thủ. Văn Toàn xông xáo trong buổi tập. Ở buổi tập hôm nay chỉ có hai thủ môn là Văn Lâm và Văn Hoàng, do Bùi Tiến Dũng được HLV Park Hang Seo cho nghỉ ngơi. Do dính chấn thương, Văn Lợi (trái) và Xuân Mạnh phải tập riêng. HLV Park Hang Seo rất lo lắng cho chấn thương của Xuân Mạnh. Kết thúc buổi tập sáng nay (26/7), các cầu thủ thả lỏng cơ sau những bài tập với đan bóng và di chuyển. Công Phương vui vẻ sau khi "nuốt trọn" giáo án của HLV Park Hang Seo. ca0debbb20b98093a4c09923006d1018/5b5c0e4d/2018_07_26/GR6WOoAxWrGhe06prFi0Gg/U23VietNam267.mp4

