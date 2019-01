Chuyển nhượng 13/1: Mua Kane vs Eriksen, MU sẽ có HLV Pochettino?

Bản tin chuyển nhượng ngày 13/1 có những tin chính sau: 1. Mua Kane vs Eriksen, MU sẽ có HLV Pochettino? Theo tờ Goal tiết lộ, nếu MU muốn có chữ ký của HLV Pochettino, nhiều khả năng đội chủ sân Old Trafford sẽ phải chiêu mộ hai ngôi sao của Tottenham- Harry Kane và Christian Eriksen. Hiện tại, mức giá của Harry Kane theo trung tâm nghiên cứu thể thao CIES công bố vào khoảng 172,5 triệu Bảng. Trong khi đó giá của Christian Eriksen cũng rơi vào khoảng 70 triệu Bảng. 2. Sao Ba Lan lọt vào tầm ngắm của Real Theo tờ AS đăng tải, Real đang rất quan tâm tới ngôi sao đang khoác áo Genova- Krzysztof Piatek. Không quá bất ngờ khi Kền kền trắng đánh tiếng tới ngôi sao người Ba Lan này, bởi anh đang có phong độ rất ấn tượng với 13 bàn thắng sau 19 lần ra sân cho Genova. 3. PSG lên kế hoạch “rút ruột” Real và Barca Theo tờ Don Balon cho biết, PSG đang lên kế hoạch chiêu mộ 2 ngôi sao của Real và Barca, đó là Isco và Philippe Coutinho. Đây là bước chuẩn bị nhằm cho một số cầu thủ của PSG chuẩn bị chia tay CLB. Hiện tại cả Isco và Philippe Coutinho đếu không được Real và Barca trọng dụng, vì vậy đây là thời điểm thích hợp để PSG ngồi vào bàn đàm phán với 2 đội bóng lớn của Tây Ban Nha này. 4. Neymar xác nhận không muốn trở lại Barca Theo thông tin từ ESPN, cha của Neymar khẳng định, các tờ báo Tây Ban Nha đã thông tin sai sự thật, khi nói rằng con trai ông sẽ rời PSG để “tái hôn” với Barca ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 với giá chuyển nhượng 160 triệu Euro.

Bản tin chuyển nhượng ngày 13/1 có những tin chính sau: 1. Mua Kane vs Eriksen, MU sẽ có HLV Pochettino? Theo tờ Goal tiết lộ, nếu MU muốn có chữ ký của HLV Pochettino, nhiều khả năng đội chủ sân Old Trafford sẽ phải chiêu mộ hai ngôi sao của Tottenham- Harry Kane và Christian Eriksen. Hiện tại, mức giá của Harry Kane theo trung tâm nghiên cứu thể thao CIES công bố vào khoảng 172,5 triệu Bảng. Trong khi đó giá của Christian Eriksen cũng rơi vào khoảng 70 triệu Bảng. 2. Sao Ba Lan lọt vào tầm ngắm của Real Theo tờ AS đăng tải, Real đang rất quan tâm tới ngôi sao đang khoác áo Genova- Krzysztof Piatek. Không quá bất ngờ khi Kền kền trắng đánh tiếng tới ngôi sao người Ba Lan này, bởi anh đang có phong độ rất ấn tượng với 13 bàn thắng sau 19 lần ra sân cho Genova. 3. PSG lên kế hoạch “rút ruột” Real và Barca Theo tờ Don Balon cho biết, PSG đang lên kế hoạch chiêu mộ 2 ngôi sao của Real và Barca, đó là Isco và Philippe Coutinho. Đây là bước chuẩn bị nhằm cho một số cầu thủ của PSG chuẩn bị chia tay CLB. Hiện tại cả Isco và Philippe Coutinho đếu không được Real và Barca trọng dụng, vì vậy đây là thời điểm thích hợp để PSG ngồi vào bàn đàm phán với 2 đội bóng lớn của Tây Ban Nha này. 4. Neymar xác nhận không muốn trở lại Barca Theo thông tin từ ESPN, cha của Neymar khẳng định, các tờ báo Tây Ban Nha đã thông tin sai sự thật, khi nói rằng con trai ông sẽ rời PSG để “tái hôn” với Barca ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 với giá chuyển nhượng 160 triệu Euro.