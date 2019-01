Chuyển nhượng 8/1: MU sang Serie A “săn” tiền vệ trị giá 30 triệu Bảng

Những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý của ngày 8/1 gồm có: Juventus giành Hudson-Odoi với Bayern Munich Theo Mirror, Juventus chính thức nhảy vào cuộc đua giành lấy sự phục vụ của tiền vệ Callum Hudson-Odoi của Chelsea với Bayern Munich. Tuy nhiên, sẽ không dễ để nhà ĐKVĐ Serie A đạt được mục đích cuả mình. Trước đó, Chelsea được cho là đã từ chối mức giá 30 triệu Bảng mà Bayern Munich dự chi cho thương vụ này. Adrian Rabiot đã là người của Barca? Theo The Sun, Adrian Rabiot và Barca đã đạt được thỏa thuận về việc gia nhập đội chủ sân Nou Camp vào cuối mùa. Cũng theo nguồn tin của The Sun, hợp đồng của tiền vệ người Pháp với Barca sẽ có thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, mức lương cùng các chế độ khác mà Adrian Rabiot sẽ được hưởng ở Barca chưa được tiết lộ. MU sang Serie A “săn” tiền vệ trị giá 30 triệu Bảng Theo Corriere dello Sport, MU dự chi số tiền khoảng 30 triệu Bảng cho thương vụ chiêu mộ tiền vệ Nicolo Barella của Cagliari. Cũng theo Corriere dello Sport, còn có 4 CLB khác đến từ Ngoại hạng Anh đang theo sát tiền vệ tiềm năng này. Trong đó có cả những ông lớn như: Chelsea, Liverpool và Arsenal. Tottenham bạo chi giữ chân Eriksen Theo Daily Mail, chủ tịch Daniel Levy của Tottenham chuẩn bị thảo sẵn một bản hợp đồng mới đưa tiền vệ Christian Eriksen vào hàng ngũ những ngôi sao được hưởng lương cao nhất “Gà trống”. Hợp đồng của tiền vệ người Bỉ với Tottenham sẽ hết hạn vào tháng 6/2020, Christian Eriksen hiện chỉ nhận khoảng 70.000 Bảng/tuần, con số được cho là không tương xứng với những đóng góp và tài năng của cầu thủ này. West Ham tranh sao trẻ với Arsenal Theo The Sun, West Ham đã gửi lời đề nghị trị giá 20 triệu Bảng tới Barca để hỏi mua tiền vệ Denis Suarez. Arsenal cũng theo sát Denis Suarez, BLĐ Pháo thủ đang gấp rút tìm kiếm mục tiêu thay thế tiền vệ Aaron Ramsey, người sẽ hết hạn hơp đồng và rời đi vào cuối mùa./.

Những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý của ngày 8/1 gồm có: Juventus giành Hudson-Odoi với Bayern Munich Theo Mirror, Juventus chính thức nhảy vào cuộc đua giành lấy sự phục vụ của tiền vệ Callum Hudson-Odoi của Chelsea với Bayern Munich. Tuy nhiên, sẽ không dễ để nhà ĐKVĐ Serie A đạt được mục đích cuả mình. Trước đó, Chelsea được cho là đã từ chối mức giá 30 triệu Bảng mà Bayern Munich dự chi cho thương vụ này. Adrian Rabiot đã là người của Barca? Theo The Sun, Adrian Rabiot và Barca đã đạt được thỏa thuận về việc gia nhập đội chủ sân Nou Camp vào cuối mùa. Cũng theo nguồn tin của The Sun, hợp đồng của tiền vệ người Pháp với Barca sẽ có thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, mức lương cùng các chế độ khác mà Adrian Rabiot sẽ được hưởng ở Barca chưa được tiết lộ. MU sang Serie A “săn” tiền vệ trị giá 30 triệu Bảng Theo Corriere dello Sport, MU dự chi số tiền khoảng 30 triệu Bảng cho thương vụ chiêu mộ tiền vệ Nicolo Barella của Cagliari. Cũng theo Corriere dello Sport, còn có 4 CLB khác đến từ Ngoại hạng Anh đang theo sát tiền vệ tiềm năng này. Trong đó có cả những ông lớn như: Chelsea, Liverpool và Arsenal. Tottenham bạo chi giữ chân Eriksen Theo Daily Mail, chủ tịch Daniel Levy của Tottenham chuẩn bị thảo sẵn một bản hợp đồng mới đưa tiền vệ Christian Eriksen vào hàng ngũ những ngôi sao được hưởng lương cao nhất “Gà trống”. Hợp đồng của tiền vệ người Bỉ với Tottenham sẽ hết hạn vào tháng 6/2020, Christian Eriksen hiện chỉ nhận khoảng 70.000 Bảng/tuần, con số được cho là không tương xứng với những đóng góp và tài năng của cầu thủ này. West Ham tranh sao trẻ với Arsenal Theo The Sun, West Ham đã gửi lời đề nghị trị giá 20 triệu Bảng tới Barca để hỏi mua tiền vệ Denis Suarez. Arsenal cũng theo sát Denis Suarez, BLĐ Pháo thủ đang gấp rút tìm kiếm mục tiêu thay thế tiền vệ Aaron Ramsey, người sẽ hết hạn hơp đồng và rời đi vào cuối mùa./.