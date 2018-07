Chuyển nhượng 18/7: Real chốt giá mua Eden Hazard

Bản tin chuyển nhượng ngày 18/7 có những tin chính sau đây: 1. Bayern theo đuổi Martial Thông tin từ Bild, ban lãnh đạo Bayern đang theo dõi tiền đạo Anthony Martial của MU. Theo nguồn tin này, “hùm xám” xứ Bavaria muốn có chữ ký của Anthony Martial ở Hè 2019, khi đó tiền đạo người Pháp hết hạn hợp đồng với “Quỷ đỏ”. 2. Zidane có thể tái hợp với Ronaldo tại Juventus Theo Libertad Digital, ban lãnh đạo Juventus đang liên hệ đưa Zinedine Zidane về sân Juventus Arena để giữ chức vụ Giám đốc thể thao. Trước đó, đội bóng Italia đã chi 105 triệu Euro để có chữ ký của Ronaldo ở Hè 2018. 3. Chelsea đạt thỏa thuận mua Golovin Theo BBC phiên bản tiếng Nga, The Blues đã tìm được tiếng nói chung với CSKA Moscow về mức phí chuyển nhượng của Golovin. Theo đó, tiền vệ này sẽ sớm có mặt ở London để làm thủ tục kiểm tra y tế và kí hợp đồng 5 năm với sân Stamford Bridge. 4. PSG đưa Danny Rose vào tầm ngắm Theo Le10Sport, PSG đã đưa Danny Rose của Tottenham vào danh sách mua sắm ở Hè 2018. Hiện tại, Danny Rose không tìm được chỗ đứng ở Tottenham. Tại VCK World Cup 2018 vừa qua, cầu thủ này thi đấu cũng không thực sự tốt. 5. HLV Julen Lopetegui giữ chân Bale Theo báo chí Tây Ban Nha, HLV Julen Lopetegui đã quyết định giữ Gareth Bale ở lại Bernabeu. Trước đó, tiền đạo xứ Wales được MU theo đuổi ráo riết. Hiện tại, hợp đồng của Bale với Real còn thời hạn tới năm 2022. 6. Real ở rất gần Courtois Marca đưa tin, Real sắp có được chữ ký của thủ thành Courtois bên phía Chelsea. Do hợp đồng của thủ thành người Bỉ với The Blues sẽ đáo hạn vào Hè 2019 nên Los Blancos chỉ phải chi khoảng 35 triệu Bảng để hoàn tất thương vụ này. 7. Tottenham tiếp cận sao trẻ tuyển Pháp Theo TEAMtalk, Tottenham đã liên lạc với để nói về tương lai của hậu vệ Benjamin Pavard. Tại VCK World Cup 2018, hậu vệ 21 tuổi đã thi đấu ấn tượng và cùng tuyển Pháp giành chức vô địch. 8. Real chốt giá mua Eden Hazard Daily Star đưa tin, ban lãnh đạo Real quyết tâm chiêu mộ Eden Hazard của Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018. Được biết, Real có thể chi 200 triệu Bảng, phá kỷ lục thế giới vì tiền vệ người Bỉ.

