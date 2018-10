Chuyển nhượng 26/10: Sanchez trên đường rời MU

Bản tin chuyển nhượng ngày 26/10 có những nội dung chính sau đây: 1. Genoa phát giá bán Krzysztof Piatek The Sun đưa tin, ban lãnh đạo Genoa sẵn sàng bán Krzysztof Piatek nếu đội bóng nào chồng đủ số tiền 35 triệu bảng. Hiện tại, Chelsea là đội muốn có chữ ký của tiền đạo người Ba Lan để thay thế Morata – người đang có phong độ không tốt. 2. Martial từ chối gia hạn hợp đồng với MU Sky Sports đưa tin, Anthony Martial đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của MU. Hợp đồng của cầu thủ người Pháp với đội chủ sân Old Trafford sẽ hết hạn vào năm 2019. 3. De Gea đến Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do Hợp đồng của thủ thành De Gea với MU sẽ hết hạn vào mùa Hè 2019. Ở phát biểu mới nhất của mình, HLV Mourinho lo ngại thủ thành người Tây Ban Nha sẽ không gia hạn hợp đồng để gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. 4. Barca chốt giá bán Denis Suarez Theo thông tin từ Mundo Deportivo, ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan đã quyết định bán Denis Suarez ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019. Cũng theo nguồn tin trên, Barca muốn nhận đủ số tiền 40 triệu euro từ thương vụ này. 5. Real chưa liên hệ với HLV Conte Anh trai của HLV Antonio Conte, Daniele Conte khẳng định HLV này vẫn chưa nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ Real như truyền thông đồn đoán. Cũng theo Daniele Conte thì Real là một câu lạc bộ tuyệt vời mà khó ai có thể từ chối. 6. HLV Pep Guardiola từ chối dẫn dắt MU Trả lời phỏng vấn trên BBC mới đây, HLV Pep Guardiola tuyên bố, ông sẽ không dẫn dắt đội bóng nào khác ở nước Anh ngoài Man City. Lời phát biểu của chiến lược gia người Tây Ban Nha khiến các CĐV của MU khá hụt hẫng, khi mà đa số fan “Quỷ đỏ” đều muốn cựu HLV Barca về Old Trafford làm việc trong tương lai. 7. Man City hỏi mua hậu vệ Juventus Thông tin từ Daily Mail, Man City đang muốn mua một hậu vệ trái chất lượng ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019. Cái tên mà thiếu gia thành Manchester nhắm đến là Alex Sandro của Juventus. Trước khi Man City đưa hậu vệ người Brazil vào danh sách mua sắm, cầu thủ này cũng được Man Utd hỏi mua. 8. Sanchez trên đường rời MU Alexis Sanchez đang có phong độ không tốt ở mùa giải năm nay trong màu áo MU. Tiền đạo người Chile đã đánh mất niềm tin của HLV Mourinho nên không được ra sân đá chính ở mấy trận đấu vừa qua. Theo Mirror, Alexis Sanchez đang bày tỏ nguyện vọng chia tay “Quỷ đỏ” ở tháng 1/2019. Cũng theo nguồn tin này, PSG là đội đang muốn sở hữu cầu thủ người Chile./.

Bản tin chuyển nhượng ngày 26/10 có những nội dung chính sau đây: 1. Genoa phát giá bán Krzysztof Piatek The Sun đưa tin, ban lãnh đạo Genoa sẵn sàng bán Krzysztof Piatek nếu đội bóng nào chồng đủ số tiền 35 triệu bảng. Hiện tại, Chelsea là đội muốn có chữ ký của tiền đạo người Ba Lan để thay thế Morata – người đang có phong độ không tốt. 2. Martial từ chối gia hạn hợp đồng với MU Sky Sports đưa tin, Anthony Martial đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của MU. Hợp đồng của cầu thủ người Pháp với đội chủ sân Old Trafford sẽ hết hạn vào năm 2019. 3. De Gea đến Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do Hợp đồng của thủ thành De Gea với MU sẽ hết hạn vào mùa Hè 2019. Ở phát biểu mới nhất của mình, HLV Mourinho lo ngại thủ thành người Tây Ban Nha sẽ không gia hạn hợp đồng để gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. 4. Barca chốt giá bán Denis Suarez Theo thông tin từ Mundo Deportivo, ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan đã quyết định bán Denis Suarez ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019. Cũng theo nguồn tin trên, Barca muốn nhận đủ số tiền 40 triệu euro từ thương vụ này. 5. Real chưa liên hệ với HLV Conte Anh trai của HLV Antonio Conte, Daniele Conte khẳng định HLV này vẫn chưa nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ Real như truyền thông đồn đoán. Cũng theo Daniele Conte thì Real là một câu lạc bộ tuyệt vời mà khó ai có thể từ chối. 6. HLV Pep Guardiola từ chối dẫn dắt MU Trả lời phỏng vấn trên BBC mới đây, HLV Pep Guardiola tuyên bố, ông sẽ không dẫn dắt đội bóng nào khác ở nước Anh ngoài Man City. Lời phát biểu của chiến lược gia người Tây Ban Nha khiến các CĐV của MU khá hụt hẫng, khi mà đa số fan “Quỷ đỏ” đều muốn cựu HLV Barca về Old Trafford làm việc trong tương lai. 7. Man City hỏi mua hậu vệ Juventus Thông tin từ Daily Mail, Man City đang muốn mua một hậu vệ trái chất lượng ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019. Cái tên mà thiếu gia thành Manchester nhắm đến là Alex Sandro của Juventus. Trước khi Man City đưa hậu vệ người Brazil vào danh sách mua sắm, cầu thủ này cũng được Man Utd hỏi mua. 8. Sanchez trên đường rời MU Alexis Sanchez đang có phong độ không tốt ở mùa giải năm nay trong màu áo MU. Tiền đạo người Chile đã đánh mất niềm tin của HLV Mourinho nên không được ra sân đá chính ở mấy trận đấu vừa qua. Theo Mirror, Alexis Sanchez đang bày tỏ nguyện vọng chia tay “Quỷ đỏ” ở tháng 1/2019. Cũng theo nguồn tin này, PSG là đội đang muốn sở hữu cầu thủ người Chile./.