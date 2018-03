Chuyển nhượng 27/3: Neymar ra điều kiện “kỳ quặc” để gia nhập Real

"Bom tấn" Neymar sang Real rất có thể sẽ nổ trong mùa hè 2018. Tờ Don Balon cho biết Real và Neymar đã thống nhất với nhau một số điều khoản cơ bản. Theo đó, tiền đạo người Brazil sẽ trở thành người kế thừa của Ronaldo tại sân Bernabeu và hưởng mức lương cao nhất tại La Liga. Tuy nhiên, Real sẽ phải tốn không ít công sức và tiền bạc nếu muốn đạt thành thỏa thuận này. Tờ Don Balon khẳng định: Neymar sẽ chỉ cập bến Bernabeu nếu Real mua thành công thủ môn người Brazil - Alisson. Thủ môn Alisson hiện là "người gác đền" số 1 của AS Roma và Real sẽ phải chi không dưới 35 triệu bảng để có được anh. Barca đang để mắt tới hậu vệ Luke Shaw. Sau chấn thương gãy chân, Luke Shaw chưa bao giờ tìm lại được phong độ tốt nhất của mình và dần dần mất tín nhiệm từ HLV Mourinho. Tuy nhiên, đội ngũ tuyển trạch của Barca lại cho rằng hậu vệ người Anh vẫn còn cơ hội phát triển nên muốn chiêu mộ anh trong mùa hè. AS Roma ngỏ lời mua Kovacic đến Real Madrid, mức giá chưa được tiết lộ. Đội bóng thành Rome rất muốn có được Kovacic để tăng cường chất lượng tuyến giữa. Trong lần trả lời phỏng vấn gần đây của mình, Kovacic cũng khẳng định anh rất yêu thích phong cách sống ở Italia. Tiền vệ này và bạn gái nhiều lần đăng ảnh du lịch, thăm thú Italia lên trang cá nhân. Do đó, AS Roma rất có thể là bến đỗ lý tưởng tiếp theo của Kovacic.

