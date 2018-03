Chuyển nhượng ngày 25/3: MU sẵn sàng bán Paul Pogba?

1. PSG ngắm HLV Conte cho “Chiếc ghế nóng” Tờ Guardian cho hay, PSG đã có cuộc đàm phán sơ bộ với người đại diện của HLV Conte. Nếu chiến lược gia người Italia đồng ý gia nhập PSG thì sẽ được nhận mức lương 10 triệu Bảng/ năm. 2. MU sẵn sàng bán Paul Pogba? Mới đây, tờ Mirror tiết lộ, MU đồng ý bán Paul Pogba nếu bất kỳ đội bóng nào chi ra 200 triệu Bảng. 3. Real đưa Mohamed Salah vào tầm ngắm Thi đấu ấn tượng trong màu áo Liverpool, Mohamed Salah lập tức lọt vào “mắt xanh” của HLV Zidane. Trước bối cảnh đó, Liverpool lập tức giữ chân cầu thủ người Ai Cập này bằng bản hợp đồng mới với mức lương 200.000 Bảng/ tuần. 4. HLV Mourinho bất ngờ muốn có Ronaldo Thất bại trước Sevilla tại Champions League khiến HLV Mourinho lập tức lên kế hoạch mua sắm ồ ạt ở chuyển nhượng Hè, nhằm “thay máu” MU. Mới đây, tờ Diario Gol đã cho hay, “Người đặc biệt” sẵn sàng đưa Ronaldo trở lại Old Trafford. 5. Arsenal “đại chiến” Chelsea vì sao Atletico Madrid Tờ Sunday Express đăng tải, cả Arsenal và Chelsea đều muốn có chữ ký của thủ môn đang khoác Atletico Madrid- Janet Oblak. 6. Neymar tới Real là “một trò đùa của truyền thông” Cầu thủ của PSG- Javier Pastore cho rằng, việc Neymar tới Real chỉ là một trò đùa của truyền thông, bởi ngôi sao người Brazil chưa thể hiện hết được khả năng của mình trong mùa giải đầu tiên tại Ligue 1. 7. Emre Can ra “yêu sách” với Liverpool Tờ Mirror cho biết, nếu Liverpool muốn giữ chân cầu thủ người Đức- Emre Can ở lại Anfield, The Kop phải trả anh mức lương 200.000 Bảng/ tuần.

