Cựu tuyển thủ Việt Nam giữ kỷ lục khó tin ở AFC Champions League

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng có sự xuất hiện của một số cầu thủ nhập tịch, thủ thành Phan Văn Santos (tên gốc: Fabio Dos Santos) là người nổi bật trong số đó.



Cựu thủ môn Phan Văn Santos đang giữ kỷ lục ở đấu trường châu Á. (Ảnh: SGGP).

Thủ thành gốc Brazil khoác áo Đồng Tâm Long An từ năm 2001 và nổi tiếng với khả năng sút phạt cực kỳ lợi hại. Cựu thủ môn sinh năm 1977 đã nhiều lần giúp đội bóng miền Tây Nam Bộ vượt qua những trận cầu bế tắc để có được chiến thắng. Anh cùng Đồng Tâm Long An hai lần vô địch V-League vào các năm 2005 và 2006.



Đặc biệt, Santos đã có được khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp khi đá phạt thành bàn tự cự ly 22m trong trận đấu giữa Đồng Tâm Long An và Thân Hoa Thượng Hải ở AFC Champions League 2006 trên sân Long An. Tính đến nay, Santos vẫn là thủ môn duy nhất ghi bàn trong lịch sử tồn tại gần 20 năm của giải đấu danh giá nhất châu Á cấp CLB.



Trong cả sự nghiệp, Phan Văn Santos cũng đã có trên 20 bàn thắng ở tất cả các đấu trường cho đội bóng Long An. Thành tích này giúp anh vẫn đang nằm trong top 20 thủ môn ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới dù đã giải nghệ vào năm 2014.



Ngày 25/12/2007, Santos chính thức trở thành công dân Việt Nam và sau đó đã có ít nhất 5 trận đấu khoác áo ĐT Việt Nam thi đấu những trận giao hữu dưới sự dẫn dắt của HLV Henrique Calisto./.