Đội hình dự kiến của MU trước Everton: Martial đá chính?

Martial đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây. Do đó, nhiều khả năng tiền đạo người Pháp sẽ được HLV Mourinho xếp đá chính ở trận đấu với Everton ở vòng 10 Premier League. Sau đây là đội hình dự kiến của MU ở trận đấu với Everton do Whoscored lựa chọn. Thủ môn: De Gea Hậu vệ trái: Luke Shaw Trung vệ: Lindelof Trung vệ: Smalling Hậu vệ phải: Valencia Tiền vệ: Pogba (giữa) Tiền vệ: Matic Tiền vệ: Herrera Tiền đạo: Martial Tiền đạo: Rashford Tiền đạo: Mata Trận đấu giữa MU vs Everton diễn ra vào lúc 22h tối nay (22/10 - giờ Việt Nam). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

