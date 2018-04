Đội hình những ngôi sao tại bán kết Champions League gồm những ai?

Vào 1h45 rạng sáng ngày (25, 26/4) sẽ diễn ra 2 trận bán kết lượt đi Champions League giữa: Liverpool đụng độ AS Roma Real chạm trán Bayern. Dưới đây là chi tiết đội hình ngôi sao nổi bật nhất do trang thống kê Transfermarkt chấm điểm: Thủ môn Alisson Becker (AS Roma): 6,96 điểm Hậu vệ phải Trent Alexander- Arnold (Liverpool): 7,48 điểm Trung vệ Mats Hummels (Bayern): 7,2 điểm Trung vệ Virgil Van Dijk (Liverpo:ol): 7,77 điểm Hậu vệ trái Marcelo (Real): 7,26 điểm Tiền vệ trụ Casemiro (Real): 7,61 điểm Tiền vệ trung tâm James Milner (Liverpool): 7,75 điểm Tiền vệ trung tâm Thiago Alcantara (Bayern): 7,4 điểm Tiền đạo trái Sadio Mane (Liverpool): 8,17 điểm Tiền đạo Cristiano Ronaldo (Real): 8,54 điểm Tiền đạo phải Mohamed Salah (Liverpool): 8,06 điểm Đội hình những cầu thủ nổi bật nhất ở lượt đi bán kết Champions League 2017/2018.

