Nhìn lại danh sách 13 “viên ngọc thô” của Ngoai hạng Anh sau 13 năm

1. Wayne Rooney ( 2005/2006)
2. Cristiano Ronaldo (2006/2007)
3. Cesc Fabregas (2007/2008)
4. Ashley Young (2008/2009)
5. James Milner (2009/2010)
6. Jack Wilshere (2010/2011)
7. Kyle Walker (2011/2012)
8. Gareth Bale (2012/2013)
9. Eden Hazard (2013/2014)
10. Harry Kane (2014/2015)
11. Dele Alli (2015/2016)
12. Dele Alli (2016/2017)
13. Leroy Sane (2017/2018)
Danh sách 13 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Ngoại hạng Anh sau 13 năm do PFA bầu chọn.
|
1. Wayne Rooney ( 2005/2006)
|
2. Cristiano Ronaldo (2006/2007)
|
3. Cesc Fabregas (2007/2008)
|
4. Ashley Young (2008/2009)
|
5. James Milner (2009/2010)
|
6. Jack Wilshere (2010/2011)
|
7. Kyle Walker (2011/2012)
|
8. Gareth Bale (2012/2013)
|
9. Eden Hazard (2013/2014)
|
10. Harry Kane (2014/2015)
|
11. Dele Alli (2015/2016)
|
12. Dele Alli (2016/2017)
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13. Leroy Sane (2017/2018)
|Danh sách 13 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Ngoại hạng Anh sau 13 năm do PFA bầu chọn.