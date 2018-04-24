Nhìn lại danh sách 13 “viên ngọc thô” của Ngoai hạng Anh sau 13 năm

Cập nhật lúc: 07:28 24/04/2018 (GMT+7)

VOV.VN -Mới đây, ngôi sao của Man City- Leroy Sane trở thành cầu thủ trẻ hay nhất do PFA bầu chọn, vậy cùng nhìn lại danh sách nhận giải sau 13 năm.

Trường Giang/VOV.VN
Ảnh Getty
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