Đội hình “sao cỡ bự” sẽ ra đi miễn phí trong kỳ chuyển nhượng hè 2018

1) Tiền đạo Ibrahimovic: "King Zlatan" sẽ hết hạn hợp đồng với MU vào hè 2018, nhưng phong độ kém khiến anh vẫn chưa được BLĐ Quỷ đỏ nhắc đến chuyện gia hạn hợp đồng. 2) Tiền đạo Sanchez: Chân sút người Chile không hứng thú với việc gia hạn cùng Arsenal. Nhiều thông tin chuyển nhượng cho biết anh sẽ chuyển đến PSG. 3) Tiền vệ Robben: "Phù thủy" một thời nay đã quá già. Anh sẽ không được Bayern gia hạn hợp đồng khi hợp đồng cũ chỉ còn thời hạn đến hè 2018. 4) Tiền vệ Mata: Đang chơi với phong độ tỏa sáng trong màu áo MU, nhưng lối đá của Mata vẫn không được Mourinho ưa thích. Nhiều khả năng anh sẽ bị đẩy đi để nhường đất diễn cho một ngôi sao khác trong mùa hè 2018. 5) Tiền vệ Ozil: Anh sẽ hết hạn hợp đồng với Arsenal vào hè 2018. Nhiều khả năng, tiền vệ người Đức sẽ chuyển sang MU theo dạng chuyển nhượng tự do. 6) Tiền vệ Emre Can: Hợp đồng của anh với Liverpool sắp hết hạn nhưng Can chưa muốn ký hợp đồng mới, lý do là vì khúc mắc ở mức lương. 7) Tiền vệ Herrera: Tiền vệ người Tây Ban Nha không còn nhiều cơ hội ở lại MU. 8) Hậu vệ De Vrij: Tài năng trẻ của Lazio đang rục rịch chuyển sang Barca vào hè năm sau, đó là lí do anh không muốn gia hạn hợp đồng. 9) Hậu vệ Chiellini: Tuổi tác khiến Chiellini khó có thể đảm bảo vị trí ở Juventus. Trung vệ người Italia đang nhắm tới giải nhà nghề Mỹ MLS làm bến đỗ tiếp theo. 10) Hậu vệ Blind: Cái tên thứ 4 của MU trong danh sách, đủ thấy quyết tâm “thay máu” lực lượng của Mourinho trong hè năm sau. 11) Thủ môn Casillas: Ở tuổi 36, có lẽ “thánh Iker” sẽ chuyển sang giải nhà nghề Mỹ MLS hoặc giải đấu của Trung Quốc để dưỡng già.

1) Tiền đạo Ibrahimovic: "King Zlatan" sẽ hết hạn hợp đồng với MU vào hè 2018, nhưng phong độ kém khiến anh vẫn chưa được BLĐ Quỷ đỏ nhắc đến chuyện gia hạn hợp đồng. 2) Tiền đạo Sanchez: Chân sút người Chile không hứng thú với việc gia hạn cùng Arsenal. Nhiều thông tin chuyển nhượng cho biết anh sẽ chuyển đến PSG. 3) Tiền vệ Robben: "Phù thủy" một thời nay đã quá già. Anh sẽ không được Bayern gia hạn hợp đồng khi hợp đồng cũ chỉ còn thời hạn đến hè 2018. 4) Tiền vệ Mata: Đang chơi với phong độ tỏa sáng trong màu áo MU, nhưng lối đá của Mata vẫn không được Mourinho ưa thích. Nhiều khả năng anh sẽ bị đẩy đi để nhường đất diễn cho một ngôi sao khác trong mùa hè 2018. 5) Tiền vệ Ozil: Anh sẽ hết hạn hợp đồng với Arsenal vào hè 2018. Nhiều khả năng, tiền vệ người Đức sẽ chuyển sang MU theo dạng chuyển nhượng tự do. 6) Tiền vệ Emre Can: Hợp đồng của anh với Liverpool sắp hết hạn nhưng Can chưa muốn ký hợp đồng mới, lý do là vì khúc mắc ở mức lương. 7) Tiền vệ Herrera: Tiền vệ người Tây Ban Nha không còn nhiều cơ hội ở lại MU. 8) Hậu vệ De Vrij: Tài năng trẻ của Lazio đang rục rịch chuyển sang Barca vào hè năm sau, đó là lí do anh không muốn gia hạn hợp đồng. 9) Hậu vệ Chiellini: Tuổi tác khiến Chiellini khó có thể đảm bảo vị trí ở Juventus. Trung vệ người Italia đang nhắm tới giải nhà nghề Mỹ MLS làm bến đỗ tiếp theo. 10) Hậu vệ Blind: Cái tên thứ 4 của MU trong danh sách, đủ thấy quyết tâm “thay máu” lực lượng của Mourinho trong hè năm sau. 11) Thủ môn Casillas: Ở tuổi 36, có lẽ “thánh Iker” sẽ chuyển sang giải nhà nghề Mỹ MLS hoặc giải đấu của Trung Quốc để dưỡng già.