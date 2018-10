HLV Mourinho thừa nhận sự thật cay đắng sau trận thua Juventus

Rạng sáng nay (24/10), MU đã thất bại 0-1 trước Juventus trên sân nhà Old Trafford ở lượt trận thứ 3 bảng H (Ảnh: Getty). Đây là trận đấu mà Juventus chơi trên cơ trước MU khiến các mũi tấn công của "Quỷ đỏ" không thể lên tiếng (Ảnh: Daily Mail). Phát biểu sau trận MU 0-1 Juventus, HLV Mourinho cho biết: "Đối thủ của chúng tôi có chất lượng rất tốt. Khi chúng tôi nói về chất lượng, nhiều người có thể nghĩ đến Cristiano, Dybala hay Pjanic. Tuy nhiên, ở những đội bóng hàng đầu, bạn phải nhắc tới Chiellini và Bonucci" (Ảnh: EPA). "Các cầu thủ tấn công của tôi không có cơ hội, nhưng các cầu thủ đã cố gắng nỗ lực đến phút cuối cùng. Juventus thay vì kiểm soát trận đấu, họ phải bảo vệ khung thành bằng cách bổ sung Barzagli để hỗ trợ cho bộ đôi Bonucci và Chiellini đã thi đấu một cách tuyệt vời" - HLV Mourinho khen ngợi hàng thủ của "Lão bà" (Ảnh: Daily Mail). Ngoài ra, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn thừa nhận: "Theo quan điểm của tôi, Juventus ở một đẳng cấp khác so với MU. Sự ổn định, kinh nghiệm và hiểu biết của bộ đôi Bonucci - Chiellini cho phép Juventus có thể tự do tấn công" (Ảnh: Daily Mail). Bên kia chiến tuyến, HLV Max Allegri cho biết: "Đây là một trận đấu tốt của Juventus và chúng tôi xứng đáng với 3 điểm có được" (Ảnh: Reuters). Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia cũng thừa nhận, đội bóng của ông vẫn mắc những sai lầm, điều này cần phải khắc phục trong thời gian tới (Ảnh: REX) Đánh bại MU, Juventus dẫn đầu bảng H với 9 điểm (ẢNh: REX). Đây là chiến thắng thứ 11 trong 12 trận đấu đã qua của "Lão bà" ở mùa giải năm nay (Ảnh: Daily Mail). Về phần mình, "Quỷ đỏ" với 4 điểm, tạm xếp vị trí thứ 2 (Ảnh: Daily Mail).

