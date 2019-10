Indonesia bất ngờ thay đổi giờ trận gặp Việt Nam tại Bali

Sân vận động Kapten I Wayan Dipta, Bali (Ảnh: Goodnews Indonesia)

Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/10 trên sân vận động Bung Karno, thủ đô Jakarta.



Tuy nhiên sau đó, theo khuyến nghị của sở cảnh sát Jakarta, vào thời điểm này có thể sẽ nổ ra các cuộc biểu tình liên quan đến việc Tổng thống Indonesia nhậm chức vào ngày 20/10 tới. Bởi vậy, trận đấu được chuyển từ sân vận đông tại Jakarta với sức chứa hơn 100.000 người sang sân vận động Kapten I Wayan Dipta tại Bali với sức chứa chỉ 18.000 người để đảm bảo an ninh cho trận đấu.



Mới đây, Indonesia lại tiếp tục đưa ra sự thay đổi về thời gian thi đấu sớm hơn 1 tiếng so với kế hoạch, tức là vào 18h30 (giờ Việt Nam) do Bali chênh lệch múi giờ so với giờ Việt Nam 1 tiếng.



Việc thay đổi địa điểm và giờ thi đấu khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp nhiều trở ngại trong việc chuẩn bị hậu cần cũng như tập luyện. Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết Indonesia phải chịu mọi trách nhiệm về thiệt hại của đội khách./.