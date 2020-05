Lịch bóng đá hôm nay 30/5: TPHCM đấu Đà Nẵng, Quảng Ninh tiếp Nam Định

Cuộc đấu giữa TPHCM và Đà Nẵng là tâm điểm chú ý ở loạt trận Cúp Quốc gia hôm nay

Theo lịch bóng đá hôm nay (30/5), người hâm mộ sẽ được chứng kiến những trận đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2020 trong khung giờ chiều và các cuộc đọ sức tại vòng 29 Bundesliga trong khung giờ tối.

Ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020, trận đấu An Giang vs Viettel sẽ diễn ra sớm nhất lúc 15h30. Kịch bản đội hạng Nhất gặp đội V-League tiếp tục xuất hiện ở cặp đấu SLNA vs Bà Rịa – Vũng Tàu lúc 17h00.

Một tiếng sau khi cuộc đọ sức trên sân Vinh bắt đầu, màn so tài Than Quảng Ninh vs Nam Định sẽ diễn ra trên sân Cẩm Phả lúc 18h00. Ở vòng loại Cúp Quốc gia hồi tuần trước, Nam Định đã chơi cực hay và thắng thuyết phục HAGL 2-0.

Trận cầu tâm điểm vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020 giữa TPHCM vs Đà Nẵng sẽ diễn ra lúc 19h00. Ở vòng loại, Đà Nẵng đã vượt qua Huế 1-0 nhờ cú đá phạt đền thành bàn của Hà Đức Chinh trong khi TPHCM được nghỉ.

Ở vòng 29 Bundesliga, sẽ có 4 gặp đấu diễn ra vào lúc 23h30 theo giờ Việt Nam gồm: Mainz vs Hoffenheim, Schalke vs Bremen, Wolfsburg vs Frankfurt, Hertha Berlin vs Augsburg.

Trận đấu đáng chú ý nhất giữa Bayern Munich vs Dusseldorf sẽ diễn ra lúc 23h30 theo giờ Việt Nam./.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (30/5)

30/05 15:30 An Giang vs Viettel

30/05 17:00 SLNA vs Bà Rịa – Vũng Tàu

30/05 18:00 Than Quảng Ninh vs Nam Định

30/05 17:00 TPHCM vs Đà Nẵng

30/05 20:30 Mainz vs Hoffenheim

30/05 20:30 Schalke vs Bremen

30/05 20:30 Wolfsburg vs Frankfurt

30/05 20:30 Hertha Berlin vs Augsburg

30/05 23:30 Bayern Munich vs Dusseldorf