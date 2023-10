Quá tải các điểm đổi giấy phép lái xe tại TP.HCM

Sắp có quy định mới về giấy phép lái xe

VOV.VN - Dự kiến, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (do Bộ Công an xây dựng) và Luật Đường bộ (do Bộ Giao thông Vận tải xây dựng) sẽ thay thế cho Luật Giao thông đường bộ 2008. Trong đó có một số quy định mới về cấp giấy phép lái xe.