Mo Salah và Virgil van Dijk báo tin mừng cho CĐV Liverpool

Mo Salah trở lại tập luyện cùng đồng đội chuẩn bị cho trận gặp Huddersfield ở vòng 9 Premier League. Tiền đạo người Ai Cập dính một chấn thương nhẹ khi trở về phục vụ ĐTQG Ai Cập, nhưng với những hình ảnh này các CĐV của The Kop có thể phần nào yên tâm. Mo Salah vừa ghi một siêu phẩm góp công giúp Ai Cập thắng Swaziland 4-1 tại vòng loại giải vô địch các quốc gia châu Phi. Bàn thắng hứa hẹn sẽ mang lại sự hưng phấn, tự tin cho siêu sao 26 tuổi. Mo Salah lành lặn là tin vui với HLV Klopp trước cuộc đối đầu với Huddersfield ở vòng 9. Trung vệ Virgil van Dijk cũng đã có thể luyện tập trở lại. Trước đó, đội trưởng ĐT Hà Lan được thông báo là gặp phải chấn thương ở xương sườn khi trở về phục vụ ĐTQG. Việc hai trụ cột có thể luyện tập bình thường giúp The Kop tự tin hướng tới vòng 9. Liverpool tạm thời xếp thứ 3 trên BXH, sau Chelsea và Man City. Cả 3 đội dẫn đầu BXH Premier League đều bằng điểm nhau nhưng "Lữ đoàn đỏ" có chỉ số phụ kém nhất. Chỉ phải gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn là cơ hội để thầy trò HLV Klopp vượt lên. Trận đấu giữa Liverpool vs Huddersfield diễn ra vào lúc 23h30 ngày 20/10.

