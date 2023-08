Nhận định Nam Định vs CLB Công an Hà Nội: "Bại binh phục hận"

VOV.VN - Nhận định trận đấu Nam Định vs CLB Công an Hà Nội trong khuôn khổ vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023. Bị Nam Định loại khỏi đấu trường Cúp Quốc gia 2023 cách đây không lâu, màn tái đấu sắp tới tại V-League 2023 là cơ hội để CLB Công an Hà Nội trả “món nợ” trước đối thủ.