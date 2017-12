Nữ đại sứ World Cup xinh đẹp là fan hâm mộ của Quỷ đỏ

Siêu mẫu người Nga - Victoria Lopyreva mới đây thừa nhận cô là fan hâm mộ của MU. Victoria Lopyreva là cựu hoa hậu Nga, cô sẽ đảm nhiệm vai trò đại sứ hình ảnh tại World Cup 2018. Siêu mẫu Nga đăng hình ảnh chụp cùng thần tượng Pogba lên Instagram. Cô nàng hi vọng sẽ tiếp tục được tái ngộ Pogba tại World Cup 2018 trên đất Nga. Ngoài ra, siêu mẫu Nga còn lộ những bức ảnh "tình tứ" bên cạnh tiền vệ Mkhitaryan. Siêu mẫu Nga tiết lộ: "Khi tôi đến thăm Old Trafford, Ban lãnh đạo và cầu thủ MU đã tiếp đón tôi rất nồng nhiệt. "Tôi nhận được những cái ôm từ các CĐV Quỷ đỏ và họ bảo tôi rằng đừng trở về Nga nữa mà hãy ở lại Anh. Tôi cảm thấy rất yêu quý những con người ở Anh". Victoria Lopyreva thể hiện tình yêu với MU trên khán đài Old Trafford. Tham gia cùng với cô còn có đoàn công tác của FIFA. Dù đã ở tuổi 34 nhưng cô nàng vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà xuân sắc. Victoria Lopyreva sinh năm 1983 tại Rostov, Nga. Cô đăng quang hoa hậu Nga năm 2003.

