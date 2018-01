Pep Guardiola và những ứng viên có thể “cướp ghế” của HLV Mourinho

Tương lai của HLV Mourinho ở MU đang bị đặt dấu hỏi lớn, khi "Quỷ đỏ" thi đấu bết bát. Mới đây, Express đã điểm ra những cái tên có thể thế chỗ Mourinho ở MU, trong trường hợp HLV này bị sa thải. 1. Marcelo Bielsa (tự do). 2. Jorge Sampaoli (đang dẫn dắt Argentina). 3. Ryan Giggs (tự do). 4. Marco Silva (Watford). 5. Fabio Capello (Jiangsu Suning). 6. Rodgers (Celtic). 7. Ronald Koeman (tự do). 8. Pep Guardiola (Man City). 9. Laurent Blanc (tự do). 10. Thomas Tuchel (tự do). 11. Luis Enrique (tự do). 12. Carlo Ancelotti (tự do). 13. Diego Simeone (Atletico Madrid). 14. Joachim Loew (Đức). 15. Massimiliano Allegri (Juventus). 16. Pochettino (Tottenham).

Tương lai của HLV Mourinho ở MU đang bị đặt dấu hỏi lớn, khi "Quỷ đỏ" thi đấu bết bát. Mới đây, Express đã điểm ra những cái tên có thể thế chỗ Mourinho ở MU, trong trường hợp HLV này bị sa thải. 1. Marcelo Bielsa (tự do). 2. Jorge Sampaoli (đang dẫn dắt Argentina). 3. Ryan Giggs (tự do). 4. Marco Silva (Watford). 5. Fabio Capello (Jiangsu Suning). 6. Rodgers (Celtic). 7. Ronald Koeman (tự do). 8. Pep Guardiola (Man City). 9. Laurent Blanc (tự do). 10. Thomas Tuchel (tự do). 11. Luis Enrique (tự do). 12. Carlo Ancelotti (tự do). 13. Diego Simeone (Atletico Madrid). 14. Joachim Loew (Đức). 15. Massimiliano Allegri (Juventus). 16. Pochettino (Tottenham).