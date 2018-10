Real nhận hung tin sau thảm bại trước Barca ở El Clasico

Theo tờ AS của Tây Ban Nha, Raphael Varane dự kiến sẽ phải ngồi ngoài 1 tháng để điều trị chấn thương bắp chân gặp phải từ trận "siêu kinh điển" giữa Real vs Barca vào chủ nhật tuần trước. Vì lẽ đó, Varane nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ các trận đấu của tuyển Pháp vs Hà Lan trong khuôn khổ UEFA Nations League vào tháng 11.

Real mất Raphael Varane khoảng 1 tháng vì chấn thương (Ảnh: Getty).

Cầu thủ 25 tuổi cũng sẽ bỏ lỡ trận đấu của Real trước Melilla tại Cúp nhà vua Tây Ban Nha, trận đấu với Valladolid ở vòng 11 La Liga và cuộc đối đầu với Victoria Plzen trong khuôn khổ vòng bảng Champions League 2018/2019.

Tuyển thủ Pháp rời sân sau 45 phút trong trận thua đậm với tỉ số 1-5 của Real trước Barca ở trận “siêu kinh điển”, phía Real cũng xác nhận chấn thương của Raphael Varane, nhưng không tiết lộ thời điểm cụ thể cầu thủ này sẽ trở lại./.

