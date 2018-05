Salah và các đồng đội tập ở thành Rome, chuẩn bị “nghiền nát” AS Roma

Liverpool đã có mặt tại Rome (Italia) để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với AS Roma. Salah và các đồng đội đang có một tinh thần rất thoải mái trước trận bán kết lượt về. The Kop có chiến thắng đậm đà 5-2 ở trận lượt đi nên họ sẽ bước vào trận lượt về với tâm lý thoải mái. Tuy vậy, hàng thủ của Liverpool cũng cần phải cẩn thận vì chính AS Roma đã loại Barca, sau khi bị dẫn 3 bàn ở trận lượt đi. Trong khi đó, hàng công của The Kop vẫn dựa nhiều vào bộ ba: Firmino, Salah và Mane. Ngôi sao Salah và HLV Klopp. Hậu vệ trẻ Arnold - người đã chơi rất hay trong trận lượt đi. Các cầu thủ Liverpool có niềm tin rất lớn sẽ vào được chung kết Champions League gặp Real. Ngôi sao trên hàng công - Salah đang được đồng đội đặt niềm tin rất lớn. Salah là mẫu cầu thủ có thể xoay chuyển cục diện trận đấu bằng một khoảnh khắc tỏa sáng. Trận bán kết lượt về giữa AS Roma và Liverpool diễn ra lúc 1h45 ngày 3/5. Nếu giành chiến thắng chung cuộc, thầy trò Klopp sẽ đụng độ Real trong trận chung kết Champions League.

