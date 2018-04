Southampton - Chelsea: Củng cố vị trí

Trong bối cảnh mùa giải đã đi vào hồi kết, Chelsea không còn nhiều mục tiêu cụ thể để phấn đấu tại Premier League khi khoảng cách với top bốn đã rất xa. Giải đấu mà The Blues cần đặt quyết tâm lúc này là FA Cup khi họ chỉ còn cách chức vô địch đúng hai trận đấu nữa.



Tuy nhiên, khi mà vị trí thứ năm cùng suất dự Europa League mùa tới vẫn chưa chắc chắn thuộc về đội chủ sân Stamford Bridge, thầy trò Conte vẫn sẽ đặt mục tiêu có ba điểm trước Southampton để đảm bảo được ngôi vị thứ năm.



Ở trận này, Chelsea sẽ vắng David Luiz, Zappacosta và Ethan Ampadu vì chấn thương trong khi Ross Barkley





Hazard liệu có giúp Chelsea đánh bại Southampton? (Ảnh: Getty).

CTV Hồng Ngọc/VOV.VN

Về phần đội chủ nhà Southampton, họ đang đứng trước những trận "chung kết" trong cuộc chiến trụ hạng. Thầy trò Mark Hughes đang có 28 điểm sau 32 trận đấu và kém vị trí an toàn của Palace đúng ba điểm. Một chiến thắng trước Chelsea sẽ giúp The Saints nuôi tiếp hi vọng trụ hạng.Trong trận đấu này, Southampton sẽ không có Jack Stephens và Steven Davis trong khi bộ đôi Mario Lemina, Shane Long đã sẵn sàng ra sân.Trận đấu giữa Southampton và Chelsea sẽ bắt đầu lúc 18h30 tối nay theo giờ Việt Nam trên sân St. Mary./.McCarthy; Soares, Yoshida, Hoedt, Bertrand; Hojbjerg, Romeu; Tadic, Ward-Prowse, Redmond; Austin.Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Fabregas, Kante, Moses, Willian; Hazard, Morata.