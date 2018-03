Thầy trò HLV Park Hang Seo đi dạo vui vẻ trên đường phố Jordan

Sáng nay (25/3), thầy trò HLV Park Hang Seo đã chào ngày mới với tinh thần sảng khoái. Sau cuộc hành trình dài khá mệt mỏi nên dù lệch 5 tiếng đồng hồ so với Việt Nam nhưng tất cả các cầu thủ đều trải qua một đêm ngon giấc và tỉnh dậy với tinh thần rất sảng khoái. Thầy trò HLV Park Hang Seo chào ngày mới tại Amman bằng cách đi dạo ngoài trời và tập thể dục nhẹ nhàng tại khoảng đất trống gần khách sạn. Thời tiết buổi sáng sớm tại Amma khá lạnh và khô, tuy nhiên không khí ấm lên rất nhanh khi mặt trời lên. Điều này không có quá nhiều khác biệt so với thời tiết tại Hà Nội thời điểm này nên cũng không tạo ra trở ngại đối với toàn đội. Điều HLV Park Hang Seo lo lắng nhất là chỉ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Jordan trong khi các cầu thủ cần thời gian để điều chỉnh lại nhịp sinh học do bị lệch múi giờ. Tuy nhiên, với trạng thái tâm lý mà các cầu thủ thể hiện sáng nay có thể thấy rằng, tất cả đều đã sẵn sàng bắt nhịp với guồng quay mới. HLV Park Hang Seo chỉ yêu cầu các học trò tập nhẹ, chủ yếu là các bài tập nhằm giãn cơ. 16h00 chiều nay (21h00 giờ Việt Nam), đội tuyển sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đất khách. HLV Park Hang Seo cũng đã có sự trao đổi bàn bạc kỹ càng để xây dựng giáo án phù hợp nhất nhằm chuẩn bị cho cuộc đọ sức với chủ nhà Jordan trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2019, diễn ra vào chiều 27/3 tới.

