Thủ môn xuất sắc nhất 2018: De Gea vắng mặt, sao Milan được vinh danh

Trong danh sách những thủ môn xuất sắc nhất ở năm 2018 do Cies bầu chọn, bất ngờ khi không có tên của thủ môn đang khoác áo MU- David De Gea. Dưới đây là 10 thủ môn triển vọng nhất 2018: 1. Hugo Lloris (Tottemham) 2. Alisson Becker (AS Roma) 3. Alphonse Areola (PSG) 4. Ederson Moraes (Man City) 5. Pepe Reina (Napoli) 6. Marc-Andre Ter Stegen (Barca) 7. Jan Oblak (Atletico Madrid) 8. Gianluigi Donnarumma (AC Milan) 9. Loris Karius (Liverpool) 10. Roman Burki (Dortmund) Top 10 thủ môn xuất sắc nhất 2018 do Cies bầu chọn.

