Toàn cảnh AS Roma 3-0 Barca: Màn lội ngược dòng điên rồ ở Olimpico

Barca bước vào trận tứ kết lượt về trên sân Olimpico với lợi thế cực lớn từ chiến thắng 4-1 ở lượt đi. Thua đậm ở lượt đi nhưng AS Roma không chịu đầu hàng và chơi như lột xác khi trở về sân nhà Olimpico. Ngay phút thứ 6, Dzeko đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới Barca. Bàn thắng của Dzeko thổi bùng tinh thần chiến đấu của AS Roma. Barca đã tỏ ra chủ quan và bị bất ngờ trước lối chơi đầy nhiệt huyết của AS Roma. AS Roma chơi pressing mạnh mẽ và áp đặt thế trận theo ý đồ của mình. Càng chơi Barca càng tỏ ra bối rối và bị cuốn theo nhịp độ thi đấu của AS Roma. Tình huống đáng chú ý nhất của Barca trong hiệp 1 là cú sút phạt vọt xà ngang từ chân Messi. Sang hiệp 2, AS Roma vẫn là những người chơi chủ động và tích cực hơn. Phút 57, Pique phạm lỗi với Dzeko trong vòng cấm địa khiến Barca chịu phạt đền. Dzeko đã chơi cực hay ở trận này. Trên chấm 11 mét, De Rossi dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Lúc này, AS Roma chỉ cần thêm 1 bàn thắng nữa là sẽ giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Đứng trước cơ hội làm nên điều kỳ diệu, AS Roma vẫn giữ được cái đầu lạnh và tiếp tục duy trì lối chơi hợp lý. Nếu thủ môn Ter Stegen không có pha cản phá xuất thần để từ chối cú dứt điểm cận thành của El Shaarawy thì AS Roma đã có bàn thắng thứ 3 ở phút 79. Phút 82, Manolas đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 và giúp AS Roma hoàn tất màn ngược dòng trước Barca. Bàn thắng quyết định của Manolas. Tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 4-4 và AS Roma giành quyền vao bán kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Sân Olimpico nổ tung khi AS Roma làm nên chiến thắng kỳ diệu. Chiến thắng của AS Roma có lẽ sẽ là cú sốc lớn nhất ở Champions League mùa này. Sụp đổ vì 90 phút bạc nhược ở Olimpico, Barca cay đắng rời Champions League

Barca bước vào trận tứ kết lượt về trên sân Olimpico với lợi thế cực lớn từ chiến thắng 4-1 ở lượt đi. Thua đậm ở lượt đi nhưng AS Roma không chịu đầu hàng và chơi như lột xác khi trở về sân nhà Olimpico. Ngay phút thứ 6, Dzeko đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới Barca. Bàn thắng của Dzeko thổi bùng tinh thần chiến đấu của AS Roma. Barca đã tỏ ra chủ quan và bị bất ngờ trước lối chơi đầy nhiệt huyết của AS Roma. AS Roma chơi pressing mạnh mẽ và áp đặt thế trận theo ý đồ của mình. Càng chơi Barca càng tỏ ra bối rối và bị cuốn theo nhịp độ thi đấu của AS Roma. Tình huống đáng chú ý nhất của Barca trong hiệp 1 là cú sút phạt vọt xà ngang từ chân Messi. Sang hiệp 2, AS Roma vẫn là những người chơi chủ động và tích cực hơn. Phút 57, Pique phạm lỗi với Dzeko trong vòng cấm địa khiến Barca chịu phạt đền. Dzeko đã chơi cực hay ở trận này. Trên chấm 11 mét, De Rossi dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Lúc này, AS Roma chỉ cần thêm 1 bàn thắng nữa là sẽ giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Đứng trước cơ hội làm nên điều kỳ diệu, AS Roma vẫn giữ được cái đầu lạnh và tiếp tục duy trì lối chơi hợp lý. Nếu thủ môn Ter Stegen không có pha cản phá xuất thần để từ chối cú dứt điểm cận thành của El Shaarawy thì AS Roma đã có bàn thắng thứ 3 ở phút 79. Phút 82, Manolas đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 và giúp AS Roma hoàn tất màn ngược dòng trước Barca. Bàn thắng quyết định của Manolas. Tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 4-4 và AS Roma giành quyền vao bán kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Sân Olimpico nổ tung khi AS Roma làm nên chiến thắng kỳ diệu. Chiến thắng của AS Roma có lẽ sẽ là cú sốc lớn nhất ở Champions League mùa này. Sụp đổ vì 90 phút bạc nhược ở Olimpico, Barca cay đắng rời Champions League