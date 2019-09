Trưởng BTC sân Hàng Đẫy: “Đóng cửa sân thì dễ, mở cửa phục vụ khán giả mới khó”

Một ngày sau sự cố đáng tiếc trên sân Hàng Đẫy tối 11/9 khiến một CĐV nữ bị thương nặng vì pháo sáng và một số chiến sĩ CSCĐ bị những kẻ quá khích tấn công trên khán đài phải nhập viện, Hà Nội FC đã gặp gỡ phóng viên VOV.VN để chia sẻ thông tin liên quan đến vụ việc.



Ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CTCP Thể thao T&T kiêm Trưởng BTC sân Hàng Đẫy trước tiên gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ bóng đá chân chính, đặc biệt là nữ CĐV phải nhập viện cấp cứu và các chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh đã bị tấn công trên khán đài.

CĐV nữ bị thương nặng vì trúng pháo sáng trên khán đài sân Hàng Đẫy tối 11/9. (Ảnh: Vy Vũ).

Về việc đảm bảo an ninh, ông Nguyễn Quốc Hội cho biết: “Do đặc thù chưa có cổng từ, chưa có cách để khám xét kĩ càng vật dụng mang vào sân nên một số CĐV quá khích có thể giấu đồ vào nhiều nơi để đưa pháo sáng vào sân. An ninh trật tự chúng tôi chủ yếu nhờ lực lượng công an. Bảo vệ ở sân chỉ phối hợp soát vé và những việc nhỏ hơn”.

“Chúng tôi tự nhận thức về bản chất sự việc rằng chúng tôi nhiều thiếu sót. Thứ Sáu tuần trước, CLB Hà Nội đã họp với VFF, cơ quan an ninh để thống nhất phương án. Nhưng vì Hà Nội có nhiều sự kiện khác nữa nên lực lượng an ninh chưa thực sự đầy đủ”, ông Hội chia sẻ.

Pháo sáng "oanh tạc" sân Hàng Đẫy tối 11/9. (Ảnh: Vy Vũ).

Ông Nguyễn Quốc Hội cũng phủ nhận việc nhận được công văn VPF gửi công văn cảnh báo về vấn đề an ninh. Vị Chủ tịch CTCP Thể thao T&T thừa nhận đây là một bài học quý giá và cũng bày tỏ mong muốn các bộ, ban ngành liên quan cùng nỗ lực chung tay để đảm bảo an ninh cho các trận đấu ở sân Hàng Đẫy nói riêng và trên cả nước nói chung.

Nói về án phạt sắp tới, có thể là “treo sân” sau sự cố tối 11/9, ông Nguyễn Quốc Hội chia sẻ: “Nếu chúng tôi nhận án phạt treo sân thì đó thật sự là điều đáng tiếc với tất cả người hâm mộ chân chính với mong muốn tới sân để theo dõi những trận đấu hay cùng cổ vũ cho các cầu thủ ưa thích. Và tôi chân thành xin lỗi những CĐV chân chính nếu như chúng tôi phải nhận án phạt này”.

Ông Nguyễn Quốc Hội bày tỏ mong muốn của Hà Nội FC được chung tay loại bỏ triệt để vấn nạn pháo sáng. (Ảnh: Thành Nam).

Ông Hội cho biết CTCP Thể thao T&T cũng đã gửi công văn tới các cơ quan chức năng nhằm tìm ra những kẻ quá khích đã khiến trận đá bù vòng 22 V-League 2019 giữa Hà Nội FC – Nam Định trên sân Hàng Đẫy trở thành “vết đen” trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Theo ông Nguyễn Quốc Hội, Ban tổ chức sân Hàng Đẫy nhận thức rất rõ những vấn đề về an ninh phải đối mặt trước trận đấu này và đã nỗ lực tối đa để khắc phục như giảm tới một nửa lượng vé bán ra cho CĐV đội khách là từ 6.000 xuống còn 3.000 vé.

Clip: Ông Nguyễn Quốc Hội chia sẻ với VOV.VN

về sự cố đáng tiếc tối 11/9

“Tôi không muốn đề cập lý do vì sao những kẻ quá khích lựa chọn sân Hàng Đẫy để làm loạn. Tôi muốn nói thẳng ở đây một điều rằng, đóng cửa sân thì dễ nhưng mở cửa phục vụ những người hâm mộ chân chính mới khó. Và chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để đảm bảo an ninh, an toàn cho những CĐV chân chính tới sân. Nhân đây tôi cũng bày tỏ mong muốn của Hà Nội FC được chung tay để loại bỏ hoàn toàn vấn nạn pháo sáng, việc này cần sự chung tay của tất cả chứ không phải đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm hay một, hai CLB là có thể làm được”, ông Nguyễn Quốc Hội cho biết./.