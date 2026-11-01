CAHN trả giá đắt sau trận hòa SLNA ở vòng 6 V-League 2026/2027

Adou Minh nhận thẻ đỏ hy hữu

Trong trận đấu thuộc vòng 6 V-League 2026/2027, CAHN gây thất vọng lớn khi bị SLNA cầm hòa với tỉ số 1-1. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp đội bóng của HLV Polking không biết mùi chiến thắng ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

Ngoài việc bị chia điểm, CAHN còn tổn thất lực lượng ở vòng đấu kế tiếp. Cụ thể, trung vệ Adou Minh nhận thẻ đỏ trực tiếp dù không thi đấu phút nào. Trong trận đấu trên sân Vinh, HLV Polking đăng ký Adou Minh ở vị trí dự bị. Tuy nhiên, phút 87, khi đang khởi động bên ngoài đường biên, trung vệ này bất ngờ chạy vào sân và đá bóng đi nhằm ngăn Joseph Onoja (SLNA) thực hiện quả đá phạt nhanh.

Adou Minh nhận thẻ đỏ trực tiếp dù không thi đấu phút nào.

Trọng tài chính Mai Xuân Hùng lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Adou Minh. Trung vệ CAHN sau đó trở lại khu vực kỹ thuật rồi rời sân để vào phòng thay đồ. Với tấm thẻ đỏ trực tiếp này, Adou Minh có nguy cơ bị treo giò ít nhất 2 trận theo điều lệ V-League.

Đây là tổn thất đáng kể với CAHN bởi hai đối thủ tiếp theo của đội bóng là Công an TP.HCM và Nam Định. Sự vắng mặt của Adou Minh có thể ảnh hưởng đến phương án nhân sự của HLV Polking trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

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