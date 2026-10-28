Những cầu thủ bị treo giò ở vòng 6 V-League 26/27: CAHN vắng cầu thủ quan trọng

Theo thông báo mới nhất từ VPF, vòng 6 V-League 2026/27 có 7 cầu thủ bị treo giò, bên cạnh đó có 2 HLV trưởng và hai trợ lý không được làm nhiệm vụ. CAHN, Hà Nội FC hay Bắc Ninh đều gặp tổn thất lớn tại vòng 6.

CAHN vừa có chiến thắng lịch sử trước Shanghai Port ngay trên sân khách tại vòng bảng cúp C1 châu Á 2026/27. Trong chiến thắng đó, Đoàn Văn Hậu đã chơi rất hay khi góp công lớn giúp hàng thủ CAHN hoá giải nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm từ phía đội bóng Trung Quốc.

Danh sách những cầu thủ bị treo giò ở vòng 6 V-League 2026/27.

Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu không thể ra sân trong trận đấu với SLNA tại vòng 6 V-League. Đây là trận đấu được dự đoán rất khó khăn với CAHN khi có ít thời gian nghỉ ngơi, cũng như phải thi đấu trên sân khách trước SLNA đang có phong độ cao khi dẫn đầu bảng xếp hạng V-League.

Một trận cầu đáng chú ý khác tại vòng 6 V-League 2026/27 giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình cũng sẽ thiếu vắng hai cầu thủ vì án treo giò. Ninh Bình vẫn chưa thể có sự trở lại của Lucas Henrique Turci do phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp HAGL tại vòng 4.

Hà Nội FC gặp bất lợi khi Nguyễn Anh Tiệp không thể thi đấu do tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận gặp Đà Nẵng ở vòng trước. Trên băng huấn luyện, HLV trưởng Harry Kewell cũng không thể chỉ đạo trực tiếp do phải nhận thẻ đỏ cũng trong trận gặp Đà Nẵng, HLV thể lực Bruno Luis Inarra cũng vắng mặt vì án phạt do phản ứng.

Bắc Ninh cũng gặp khó khăn ở vòng đấu này khi HLV Paulo Foiani cùng trợ lý Nguyễn Văn Phong đều không thể làm nhiệm vụ trên băng ghế huấn luyện do tấm thẻ đỏ trong trận gặp Thể Công Viettel ở vòng trước. Bên cạnh đó, Mai Xuân Quyết bị treo giò do nhận thẻ đỏ cũng trong trận đấu với Thể Công Viettel.

Bên phía HAGL, Võ Phước Bảo cũng không thể thi đấu do bị treo giò. CLB CA TP.HCM cũng tổn thất lực lượng ở vòng này khi thiếu hai cầu thủ do bị treo giò là Da Silva Gomes Leonardo và Nguyễn Đức Phú.

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