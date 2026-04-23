Cặp đôi đồng sáng lập PWC Pickleball về chung 1 nhà sau hành trình 7 năm đáng nhớ

Thứ Năm, 08:49, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hành trình 7 năm yêu thương, đồng hành và cùng nhau vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống, cặp đôi nổi tiếng trong cộng đồng pickleball Việt Nam là Ngọc Minh và Ngọc Trân – được yêu mến gọi là “Couple Ngọc Ngọc” chính thức về chung một nhà trong lễ cưới diễn ra vào ngày 25/4/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Hành trình 7 năm – Từ tình yêu đến sự nghiệp và cộng đồng

Couple Ngọc Ngọc không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu đẹp kéo dài suốt 7 năm, mà còn là hành trình trưởng thành, đồng hành và cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Từ những ngày đầu yêu nhau với nhiều thử thách và sóng gió, cả hai đã luôn nắm chặt tay, cùng vượt qua mọi khó khăn để viết nên một câu chuyện tình yêu bền bỉ, truyền cảm hứng và được nhiều người ngưỡng mộ.

Couple Ngọc Ngọc là một câu chuyện tình yêu đẹp kéo dài suốt 7 năm của làng Pickleball Việt

Bên cạnh tình yêu, Ngọc Minh và Ngọc Trân còn là những người bạn đồng hành trong công việc. Cả hai đã cùng nhau phát triển, khẳng định bản thân và xây dựng những giá trị bền vững không chỉ cho riêng mình mà còn cho cộng đồng.

Hiện tại, Couple Ngọc Ngọc sở hữu một cộng đồng người theo dõi ấn tượng với hơn 99.000 người theo dõi trên TikTok và gần 10.000 người theo dõi trên Fanpage Facebook (đã được xác minh). Sự yêu mến này đến từ hình ảnh chân thành, tích cực và một tình yêu lâu dài đáng tin cậy mà cả hai đã và đang lan tỏa.

Đồng sáng lập PWC Pickleball – Lan tỏa đam mê và kết nối cộng đồng

Đặc biệt, Ngọc Minh và Ngọc Trân là đồng sáng lập PWC Pickleball – một hệ sinh thái truyền thông pickleball nổi bật tại Việt Nam. Đây không chỉ là một dự án kinh doanh mà còn là kết tinh của niềm đam mê chung, nơi bộ môn thể thao pickleball trở thành cầu nối gắn kết sâu sắc hơn tình yêu của cả hai.

Thông qua PWC Pickleball, Couple Ngọc Ngọc đã góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng pickleball tại Việt Nam, lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối những người cùng đam mê và tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội.

Ngọc Minh – Ngọc Trân và PWC Pickleball đã có mặt ở hầu hết các giải đấu trong nước và quốc tế lớn, điển hình như các giải PPA Tour, mang đến cho người hâm mộ những góc nhìn đa chiều, góp phần nổi bật trong việc lan tỏa bộ môn này đến với cộng đồng.

PWC Pickleball cũng là đơn vị đã tổ chức thành công lễ trao giải Vietnam Pickleball Awards 2025, giải thưởng vinh danh các tổ chức, tập thể, cá nhân…có đóng góp tích cực trong suốt 1 năm gây tiếng vang cực lớn trong cộng đồng.

Biểu tượng của sự đồng hành và bền bỉ

Couple Ngọc Ngọc không chỉ là một chuyện tình đẹp, mà còn là biểu tượng của sự đồng hành, bền bỉ và cùng nhau phát triển. Từ tình yêu đến sự nghiệp, từ hai cá nhân riêng lẻ trở thành một đội ngũ không thể tách rời – hành trình của họ là minh chứng cho một mối quan hệ trưởng thành và đầy cảm hứng.

Lễ cưới ngày 25/4 không chỉ là cái kết viên mãn cho hành trình 7 năm yêu nhau, mà còn là khởi đầu cho một chương mới – nơi tình yêu, sự nghiệp và lý tưởng tiếp tục song hành và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

PWC Pickleball là hệ sinh thái truyền thông chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho Pickleball, sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi, 600.000 thành viên cộng đồng và hơn 50 triệu lượt tiếp cận mỗi tháng trên các nền tảng số. 

Lễ cưới ngày 25/4 không chỉ là cái kết viên mãn cho hành trình 7 năm yêu nhau, mà còn là khởi đầu cho một chương mới – nơi tình yêu, sự nghiệp và lý tưởng tiếp tục song hành và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai của Couple Ngọc Ngọc

PWC Pickleball hướng đến xây dựng môi trường thể thao hiện đại, năng động và gắn kết, phù hợp với tầm nhìn dài hạn “The Pickleball Ecosystem of Vietnam.”

Với sứ mệnh lan tỏa Pickleball trở thành môn thể thao kết nối cộng đồng, PWC hoạt động đa lĩnh vực: truyền thông – tổ chức giải đấu – đào tạo – phát triển vận động viên – thương mại – cộng đồng.

PWC Pickleball hướng tới việc xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững và văn mình cho vận động viên, huấn luyện viên, người chơi và cộng đồng. Song song đó, PWC Pickleball cũng là cầu nối mở rộng cơ hội hợp tác với các thương hiệu trong và ngoài nước, góp phần đưa Pickleball Việt Nam vươn tầm khu vực.

