Huyền thoại tennis Andre Agassi kỳ vọng Pickleball sớm xuất hiện tại Olympic

Theo huyền thoại tennis Andre Agassi, khả năng Pickleball góp mặt trong chương trình thi đấu tại Olympic là mục tiêu hoàn toàn khả thi. Phát biểu này được Andre Agassi đưa ra trong dịp tới Malaysia tham dự sự kiện Joola Titans Tour 2026.

“Thật tuyệt nếu được thấy Pickleball xuất hiện tại Olympic. Chúng ta đều đã thấy môn thể thao này phát triển mạnh mẽ ra sao trên toàn thế giới và tiềm năng của nó vẫn còn rất lớn” - Andre Agassi nêu quan điểm.

Huyền thoại tennis 55 tuổi nói thêm: “Chúng ta đã chứng kiến những môn thể thao mới xuất hiện ở Olympic. Ví dụ như Breakdance vừa góp mặt tại Olympic Paris 2024. Tôi tin rằng, mục tiêu đưa Pickleball vào chương trình thi đấu tại Olympic là hoàn toàn khả thi, thậm chí nó có thể trở thành hiện thực sớm hơn chúng ta nghĩ”.

Andre Agassi là huyền thoại tennis người Mỹ. Ông từng giành 8 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp và từng đoạt HCV nội dung đơn nam môn tennis tại Olympic Atlanta 1996. Sau khi giải nghệ, Andre Agassi chuyển hướng sang Pickleball và hoạt động tích cực để quảng bá cho môn thể thao này.