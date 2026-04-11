中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Huyền thoại tennis Andre Agassi kỳ vọng Pickleball sớm xuất hiện tại Olympic

Thứ Bảy, 08:30, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Huyền thoại tennis Andre Agassi kỳ vọng Pickleball sẽ sớm xuất hiện trong chương trình thi đấu tại Olympic.

Theo huyền thoại tennis Andre Agassi, khả năng Pickleball góp mặt trong chương trình thi đấu tại Olympic là mục tiêu hoàn toàn khả thi. Phát biểu này được Andre Agassi đưa ra trong dịp tới Malaysia tham dự sự kiện Joola Titans Tour 2026.

huyen thoai tennis andre agassi ky vong pickleball som xuat hien tai olympic hinh anh 1
Andre Agassi phát biểu tại sự kiện Joola Titans Tour 2026. (Ảnh: The Sun Malaysia)

“Thật tuyệt nếu được thấy Pickleball xuất hiện tại Olympic. Chúng ta đều đã thấy môn thể thao này phát triển mạnh mẽ ra sao trên toàn thế giới và tiềm năng của nó vẫn còn rất lớn” - Andre Agassi nêu quan điểm.

Huyền thoại tennis 55 tuổi nói thêm: “Chúng ta đã chứng kiến những môn thể thao mới xuất hiện ở Olympic. Ví dụ như Breakdance vừa góp mặt tại Olympic Paris 2024. Tôi tin rằng, mục tiêu đưa Pickleball vào chương trình thi đấu tại Olympic là hoàn toàn khả thi, thậm chí nó có thể trở thành hiện thực sớm hơn chúng ta nghĩ”.

Andre Agassi là huyền thoại tennis người Mỹ. Ông từng giành 8 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp và từng đoạt HCV nội dung đơn nam môn tennis tại Olympic Atlanta 1996. Sau khi giải nghệ, Andre Agassi chuyển hướng sang Pickleball và hoạt động tích cực để quảng bá cho môn thể thao này.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Pickleball Olympic Andre Agassi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế