Bảng xếp hạng pickleball mới nhất: Lý Hoàng Nam biến động vị trí

Thứ Tư, 12:00, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng pickleball thế giới mới nhất, Lý Hoàng Nam rơi xuống vị trí 15 thế giới sau khi PPA Tour cập nhật điểm số và thứ hạng của các tay vợt nội dung đơn nam.

Bảng xếp hạng pickleball thế giới nội dung đơn nam đã được PPA Tour chính thức cập nhật sau khi giải Sacramento Open kết thúc. Theo đó, Lý Hoàng Nam không tham dự giải đấu này và tụt hạng xuống vị trí 15 thế giới khi vẫn có 3100 điểm.

bang xep hang pickleball moi nhat ly hoang nam bien dong vi tri hinh anh 1
Cập nhật bảng xếp hạng nội dung đơn nam của PPA Tour

Nguyên nhân khiến Lý Hoàng Nam tụt hạng là do Zane Ford đã vươn từ vị trí số 15 thế giới lên số 12 thế giới, sau khi giành ngôi á quân đơn nam tại Sacramento Open và được cộng thêm 800 điểm trên bảng xếp hạng pickleball thế giới của PPA Tour.

Ở phía đầu bảng xếp hạng, Federico Staksrud vẫn đứng hạng 2 thế giới sau khi giành chức vô địch đơn nam Sacramento Open nhưng đã rút ngắn khoảng cách với vị trí số 1 thế giới của Christopher Haworth xuống còn 350 điểm. Hiện tại, Federico Staksrud đang có 12950 điểm còn Christopher Haworth có 13200 điểm.

Dù Lý Hoàng Nam tụt hạng và bảng xếp hạng pickleball thế giới của PPA Tour có những biến động, nhưng pickleball Việt Nam vẫn có 3 tay vợt góp mặt trong top 20 đơn nam. Trương Vinh Hiển tiếp tục đứng hạng 17 thế giới với 2500 điểm và Phúc Huỳnh xếp hạng 20 thế giới với 2100 điểm.

Xem PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 trực tiếp và đồng độc quyền phát sóng trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Hoàng Long/VOV.VN
Tag: pickleball Lý Hoàng Nam PPA Tour
Tin liên quan

Ném vợt trúng khán giả, ngôi sao Pickleball bị loại khỏi giải đấu của PPA Tour
VOV.VN - Hunter Johnson bị xử thua Zane Ford ở tứ kết nội dung đơn nam giải Sacramento Open sau khi ném vợt trúng người khán giả.

Lịch thi đấu PPA Tour Asia 2026: Khi nào chặng đấu trở lại Việt Nam?
VOV.VN - Theo lịch thi đấu PPA Tour Asia 2026, giải đấu Pickleball hấp dẫn sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 8 với chặng đấu tại TP.HCM.

Pickleball xuất hiện trong hệ thống kinh doanh của Tổng thống Donald Trump
VOV.VN - Trump Store - trang web bán lẻ chính thức thuộc tập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa trình làng một loạt sản phẩm phục vụ người chơi Pickleball.

