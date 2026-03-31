CĐV Malaysia gửi thông điệp đầy ẩn ý tới FAM trên sân vận động Thiên Trường

Thứ Ba, 19:16, 31/03/2026
VOV.VN - CĐV Malaysia gửi thông điệp đầy ẩn ý tới LĐBĐ Malaysia (FAM) trên sân vận động Thiên Trường trong trận đấu với ĐT Việt Nam.

Tối 31/3, ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Đây là trận đấu không còn ý nghĩa về mặt chuyên môn khi thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chính thức có vé dự VCK Asian Cup 2027.

Ảnh: Dương Thuật. 

Dù vậy, trận đấu này mang ý nghĩa danh dự cho một màn so tài thể hiện sự ganh đua quyết liệt giữa hai đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á.

Đáng chú ý, vẫn có khá nhiều CĐV Malaysia đến với sân Thiên Trường để cổ vũ cho đội bóng này. Ngoài việc di chuyển quãng đường rất xa để cổ vũ các cầu thủ, các CĐV Malaysia còn mang đến một băng rôn với thông điệp gửi tới FAM. 

Thông điệp của các CĐV Malaysia ghi rõ: "Danh dự này không phải để bán rẻ. Hãy trả bóng đá lại cho mọi người". 

Đây là một trong những tuyên bố của CĐV Malaysia trước vụ việc ĐT này sử dụng những cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện dẫn đến kết quả ĐT Malaysia bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3 trong trận lượt đi và mất suất dự VCK Asian Cup 2027 vào tay ĐT Việt Nam. 

Ngọc Duy - Quách Khiêm/VOV.VN
