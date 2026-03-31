中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt quả tang 3 đối tượng mua bán ma túy ngay trước chung cư ở Hà Nội

Thứ Ba, 19:04, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 31/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Lương vừa triệt phá thành công một vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng liên quan và thu giữ nhiều tang vật là ma túy dạng thảo mộc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 23/3/2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an phường Phú Lương đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Phùng Thế Khải (SN 2001; trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực trước cửa chung cư PCC1 (Tổ 1, phường Phú Lương).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 gói ma túy dạng thảo mộc khô.

bat qua tang 3 doi tuong mua ban ma tuy ngay truoc chung cu o ha noi hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Đình Hiệu cùng đối tượng Nguyễn Văn Huy (bên trái) Đối tượng Phùng Thế Khải cùng tang vật (bên phải)

Mở rộng điều tra, Công an phường đã triệu tập 2 đối tượng có liên quan gồm Nguyễn Đình Hiệu (SN 2003; quê Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Huy (SN 2005; trú tại xã Tây Phương, TP Hà Nội). Trước các chứng cứ rõ ràng, cả hai đã tự nguyện ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội liên quan đến Phùng Thế Khải.

Hiện Công an phường Phú Lương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: bắt quả tang mua bán ma túy Công an Hà Nội ma túy thảo mộc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Bóc gỡ đường dây ma túy lớn ở Hà Nội, phát hiện cả súng đạn

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đường dây mua bán, vận chuyển hơn 25kg ma túy tại phường Hoàng Mai. Tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy và cả súng, đạn.

Bóc gỡ đường dây ma túy lớn ở Hà Nội, phát hiện cả súng đạn

Bóc gỡ đường dây ma túy lớn ở Hà Nội, phát hiện cả súng đạn

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đường dây mua bán, vận chuyển hơn 25kg ma túy tại phường Hoàng Mai. Tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy và cả súng, đạn.

Lộ “chân rết” từ 2 viên ma túy trên đê sông Nhuệ, Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng tàng trữ 2 viên ma túy trên đê sông Nhuệ, qua đó làm rõ người dắt mối và hành vi mua bán ma túy liên quan.

Lộ “chân rết” từ 2 viên ma túy trên đê sông Nhuệ, Hà Nội

Lộ “chân rết” từ 2 viên ma túy trên đê sông Nhuệ, Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng tàng trữ 2 viên ma túy trên đê sông Nhuệ, qua đó làm rõ người dắt mối và hành vi mua bán ma túy liên quan.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
PODCAST
Tin nóng
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật