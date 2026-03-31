Bắt quả tang 3 đối tượng mua bán ma túy ngay trước chung cư ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 23/3/2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an phường Phú Lương đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Phùng Thế Khải (SN 2001; trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực trước cửa chung cư PCC1 (Tổ 1, phường Phú Lương).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 gói ma túy dạng thảo mộc khô.

Đối tượng Nguyễn Đình Hiệu cùng đối tượng Nguyễn Văn Huy (bên trái) Đối tượng Phùng Thế Khải cùng tang vật (bên phải)

Mở rộng điều tra, Công an phường đã triệu tập 2 đối tượng có liên quan gồm Nguyễn Đình Hiệu (SN 2003; quê Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Huy (SN 2005; trú tại xã Tây Phương, TP Hà Nội). Trước các chứng cứ rõ ràng, cả hai đã tự nguyện ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội liên quan đến Phùng Thế Khải.

Hiện Công an phường Phú Lương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.