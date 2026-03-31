中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 31/3: U23 Việt Nam thua đáng tiếc U23 Trung Quốc

Thứ Ba, 20:28, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 31/3: U23 Việt Nam thua đáng tiếc U23 Trung Quốc với tỷ số 0-1 trong trận đấu mà các cầu thủ trẻ đã tạo được một số cơ hội.

Bước vào trận đấu, U23 Trung Quốc với quyết tâm thắng trận đậm để vô địch CFA Team China 2026 đã tạo nên sức ép lớn khiến hàng thủ U23 Việt Nam vất vả chống đỡ. Sau nhiều nỗ lực, U23 Trung Quốc cũng có bàn thắng ở phút 39 do công của Du Yuezheng. 

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam có những sự thay đổi người và chơi tốt hơn. Một số cơ hội đã được tạo ra trong những phút cuối nhưng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không thể có bàn gỡ và đành chấp nhận thua 0-1. 

Chung cuộc tại CFA Team China 2026, U23 Triều Tiên vô địch, U23 Trung Quốc á quân, U23 Thái Lan hạng ba và U23 Việt Nam xếp cuối. 

09:41

Xin chào các độc giả của VOV.VN, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc trong khuôn khổ CFA Team China 2026. 

09:41
09:42
Ảnh: FAT
09:46

Vào lúc 18h35 hôm nay, U23 Việt Nam sẽ có màn so tài với U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng giải CFA Team China ở Tây An (Trung Quốc). 

Ảnh: FAT. 

Với U23 Việt Nam, sau hai trận đấu đầu tiên chưa thắng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ quyết tâm có được thắng lợi trước U23 Trung Quốc để có lời chia tay đẹp với giải  CFA Team China ở Tây An (Trung Quốc).

Dù vậy, ở một giải đấu mà U23 Việt Nam sẵn sàng "chấp tuổi" đối thủ với những gương mặt ở độ tuổi U21, chiến thắng tuy quan trọng nhưng không phải là mục tiêu hàng đầu mà thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hướng đến. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ trẻ được thi đấu, được cọ xát và được thể hiện mình trước những đối thủ hơn cả về tuổi đời cũng như trải nghiệm thi đấu quốc tế.

Cũng như hai trận đấu trước (hòa Triều Tiên 1-1 và thua Thái Lan 0-1), ban huấn luyện U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục trao thêm cơ hội cho các cầu thủ ít được ra sân ở hai trận trước. Những trường hợp như thủ môn Cao Văn Bình (đã đá trọn vẹn 180 phút ở các trận đã qua) sẽ được cho nghỉ.

Về phần U23 Trung Quốc, lực lượng của họ tuy vẫn có nhiều cầu thủ 22, 23 tuổi nhưng đã khác rất nhiều so với trận thắng U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026. Một số cầu thủ bị chấn thương và các trụ cột đã được lên đội tuyển quốc gia Trung Quốc nên HLV Puche không ngần ngại chia sẻ quan điểm giải CFA Team China 2026 là nơi để ông thử nghiệm những gương mặt mới nhằm hướng đến ASIAD 20.

Trong bối cảnh đó, điều người hâm mộ quan tâm trong trận đấu hôm nay là liệu các cầu thủ U23 Việt Nam có thể thi đấu tự tin trước những đối thủ ở đẳng cấp cao hơn để khép lại hành trình đầu tiên trong nỗ lực trở thành những trụ cột của đội tuyển trong tương lai hay không.

09:49
 

 

17:42
Đội hình xuất phát của hai đội. 
18:34

1' Trận đấu bắt đầu !!! U23 Trung Quốc giao bóng trước. 

18:38

4' U23 Trung Quốc đang đẩy cao tốc độ tấn công nhưng U23 Việt Nam vẫn kiểm soát tốt khâu phòng ngự khiến đội chủ nhà chưa có nhiều cơ hội. 

18:42

6' U23 Việt Nam phối hợp khá tốt để tạo ra thời cơ dứt điểm cho Lê Văn Thuận nhưng số 11 của U23 Việt Nam đã không thể ghi bàn. 

18:45

11' Hai đội đang có những pha tranh bóng rất quyết liệt ở giữa sân. Đội chủ nhà thể hiện khát khao rất lớn để tìm bàn mở tỷ số. 

18:52

17' Các cầu thủ Trung Quốc phối hợp rất tốt bên cánh phải nhưng không thể vượt qua được sự truy cản của trung vệ Lê Nguyên Hoàng. 

18:52
Rất đông CĐV Trung Quốc có mặt tại sân Tây An. (Ảnh: Xian News). 
18:57

22' U23 Việt Nam vẫn đang làm tốt ở khâu phòng ngự với những tình huống bọc lót tốt trước sức ép ngày một gia tăng của U23 Trung Quốc. 

19:04

29' Cầu thủ U23 Việt Nam trượt chân và để mất bóng vào chân cầu thủ Trung Quốc. Tiền vệ chủ nhà dốc bóng xuống bên cánh phải và Bảo Long đã buộc phải phạm lỗi để truy cản. 

19:09

33' Công Phương chịu áp lực và phải chuyền về, mở ra cơ hội cho Mao Weijie sút bóng, bóng đi vọt xà ngang khung thành U23 Việt Nam. 

19:15

39' VÀO !! Bảo Long nỗ lực phá bóng nhưng không thành công, cầu thủ Du Yuezheng tận dụng cơ hội tung ra cú vuốt bóng từ xa khiến thủ môn Văn Bình phải vào lưới nhặt bóng. 

19:19

43' Các cầu thủ Trung Quốc đang thể hiện khả năng áp sát rất đáng nể khiến U23 Việt Nam gần như không thể xoay xở và triển khai tấn công. 

19:20

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ !!!

19:22

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho U23 Trung Quốc. 

19:29
Ảnh minh họa: CFA. 
19:36

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

19:38

47' U23 Việt Nam đang thể hiện sự quyết tâm trong những pha lên bóng ở đầu hiệp 2 nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. 

19:40

49' Cầu thủ U23 Việt Nam phá bóng không dứt khoát, tạo cơ hội cho Liao Rongxiang tung ra cú đá căng buộc thủ môn Văn Bình phải trổ tài cứu thua. 

19:41

50' Yang Haoyu đột phá vào vòng vây của các hậu vệ U23 Việt Nam rồi tung ra cú sút góc hẹp, Cao Văn Bình một lần nữa phải trổ tài bay người cứu thua.  

19:47

56' Văn Thuận khống chế chệch bên góc phải rồi tung ra cú đá chìm nhưng bóng đi quá nhẹ và không tạo được nguy hiểm cho khung thành U23 Trung Quốc. 

19:49

58' Công Phương đánh gót cho Quang Vinh, Quang Vinh kiến tạo để Quốc Anh băng lên dứt điểm rất căng, buộc thủ môn của U23 Trung Quốc phải lần đầu tiên trổ tài trong trận. 

19:55

64' U23 Việt Nam có sự thay đổi người khi Bá Đạt và Đăng Dương được tung vào sân. 

19:56
Ảnh: CNS Photo. 
20:02

71' Cao Văn Bình phất bóng dài cho Đăng Dương bứt xuống rồi nỗ lực để dứt điểm nhưng tiền đạo của U23 Việt Nam đã không thể tung ra cú sút cuối cùng khi bị hai hậu vệ chủ nhà truy cản. 

20:03
20:10

78' Những cầu thủ vào sân thay người đang mang đến sự tích cực cho mặt trận tấn công của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, bàn gỡ vẫn chưa đến. 

20:13

81' U23 Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi người. Xuân Trường và Hải Anh được tung vào sân. 

20:19

87' U23 Việt Nam được hưởng đá phạt góc, Bá Đạt tạo nên tình huống lộn xộn nhưng các hậu vệ chủ nhà đã cản phá thành công. 

20:21

90' Các cầu thủ Trung Quốc triển khai lên bóng nhanh, Li Xinxiang thoát xuống và đối mặt với thủ môn Văn Bình nhưng không thể dứt điểm thành công. 

20:22

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!

20:27

Hết giờ !!! U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc 0-1. 

Trần Tiến/VOV.VN
Tag: U23 Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá