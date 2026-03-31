Kết quả bóng đá hôm nay 31/3: U23 Việt Nam thua đáng tiếc U23 Trung Quốc

Vào lúc 18h35 hôm nay, U23 Việt Nam sẽ có màn so tài với U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng giải CFA Team China ở Tây An (Trung Quốc).

Với U23 Việt Nam, sau hai trận đấu đầu tiên chưa thắng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ quyết tâm có được thắng lợi trước U23 Trung Quốc để có lời chia tay đẹp với giải CFA Team China ở Tây An (Trung Quốc).

Dù vậy, ở một giải đấu mà U23 Việt Nam sẵn sàng "chấp tuổi" đối thủ với những gương mặt ở độ tuổi U21, chiến thắng tuy quan trọng nhưng không phải là mục tiêu hàng đầu mà thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hướng đến. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ trẻ được thi đấu, được cọ xát và được thể hiện mình trước những đối thủ hơn cả về tuổi đời cũng như trải nghiệm thi đấu quốc tế.

Cũng như hai trận đấu trước (hòa Triều Tiên 1-1 và thua Thái Lan 0-1), ban huấn luyện U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục trao thêm cơ hội cho các cầu thủ ít được ra sân ở hai trận trước. Những trường hợp như thủ môn Cao Văn Bình (đã đá trọn vẹn 180 phút ở các trận đã qua) sẽ được cho nghỉ.

Về phần U23 Trung Quốc, lực lượng của họ tuy vẫn có nhiều cầu thủ 22, 23 tuổi nhưng đã khác rất nhiều so với trận thắng U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026. Một số cầu thủ bị chấn thương và các trụ cột đã được lên đội tuyển quốc gia Trung Quốc nên HLV Puche không ngần ngại chia sẻ quan điểm giải CFA Team China 2026 là nơi để ông thử nghiệm những gương mặt mới nhằm hướng đến ASIAD 20.

Trong bối cảnh đó, điều người hâm mộ quan tâm trong trận đấu hôm nay là liệu các cầu thủ U23 Việt Nam có thể thi đấu tự tin trước những đối thủ ở đẳng cấp cao hơn để khép lại hành trình đầu tiên trong nỗ lực trở thành những trụ cột của đội tuyển trong tương lai hay không.