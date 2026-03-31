Kết quả bóng đá hôm nay 31/3: U23 Việt Nam thua đáng tiếc U23 Trung Quốc
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 31/3: U23 Việt Nam thua đáng tiếc U23 Trung Quốc với tỷ số 0-1 trong trận đấu mà các cầu thủ trẻ đã tạo được một số cơ hội.
Kết quả bóng đá hôm nay 31/3: U23 Việt Nam thua đáng tiếc U23 Trung Quốc với tỷ số 0-1 trong trận đấu mà các cầu thủ trẻ đã tạo được một số cơ hội.
Bước vào trận đấu, U23 Trung Quốc với quyết tâm thắng trận đậm để vô địch CFA Team China 2026 đã tạo nên sức ép lớn khiến hàng thủ U23 Việt Nam vất vả chống đỡ. Sau nhiều nỗ lực, U23 Trung Quốc cũng có bàn thắng ở phút 39 do công của Du Yuezheng.
Sang hiệp 2, U23 Việt Nam có những sự thay đổi người và chơi tốt hơn. Một số cơ hội đã được tạo ra trong những phút cuối nhưng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không thể có bàn gỡ và đành chấp nhận thua 0-1.
Chung cuộc tại CFA Team China 2026, U23 Triều Tiên vô địch, U23 Trung Quốc á quân, U23 Thái Lan hạng ba và U23 Việt Nam xếp cuối.