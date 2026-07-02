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CĐV Mỹ đặt kỳ vọng vào đội tuyển tiếp tục tạo nên lịch sử trên sân nhà

Thứ Năm, 20:32, 02/07/2026
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VOV.VN - Chiến thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina không chỉ giúp đội tuyển Mỹ thắng một trận vòng loại trực tiếp sau 24 năm chờ đợi mà còn thắp lên niềm tin mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ về một kỳ tích trên sân nhà.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng nghìn cổ động viên vẫn nán lại bên ngoài sân Levi’s ở Santa Clara. Những tiếng hô vang, cờ Mỹ và các bài hát cổ vũ tiếp tục vang lên trong bầu không khí lễ hội.

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Cổ động viên Mỹ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển

Bầu không khí cuồng nhiệt cũng xuất hiện ở nhiều thành phố khác trên khắp nước Mỹ như New York, Washington D.C., Chicago hay Kansas City, nơi các điểm xem bóng đá tập trung chật kín người hâm mộ. Với nhiều người, chiến thắng này là lời khẳng định rằng đội tuyển Mỹ đã sẵn sàng đối đầu với những đối thủ hàng đầu.

“Là người lớn lên và chứng kiến bóng đá ngày càng phát triển ở nước Mỹ, tôi thấy đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Mọi người, bất kể xuất thân hay hoàn cảnh, đều cùng nhau tụ họp để cổ vũ cho màu cờ đỏ, trắng và xanh. Có những người chưa từng quen biết nhưng vẫn ôm nhau ăn mừng như những người bạn”, 1 CĐV cho biết.

Không chỉ kỳ vọng vào chuyên môn, nhiều cổ động viên tin rằng bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ Mỹ khi bước vào vòng đấu 16 đội.

“Được chứng kiến bầu không khí này ngay tại thủ đô của đất nước, đúng vào dịp nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm lập quốc, khiến mọi thứ càng trở nên ý nghĩa hơn. Chúng tôi là chủ nhà World Cup và giờ đã vào vòng 16 đội sau khi đánh bại một đối thủ châu Âu, điều mà trước đây tuyển Mỹ rất hiếm khi làm được. Đừng nghi ngờ chúng tôi. Đừng đánh giá thấp đội tuyển Mỹ. Chúng tôi đang trên đường đến Seattle và đã sẵn sàng đối đầu với Bỉ!”, 1 CĐV khác cho hay.

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CĐV ăn mừng đội tuyển Mỹ lần đầu lọt thắng một trận knock-out sau 24 năm

Niềm tin của người hâm mộ còn được tiếp thêm khi các cầu thủ ở lại sân để cảm ơn khán giả. Hàng chục nghìn người cùng hát vang ca khúc ‘Take Me Home, Country Roads’, bài hát đã trở thành biểu tượng cho những chiến thắng của đội tuyển Mỹ tại World Cup năm nay. Đó cũng là khoảnh khắc gắn kết giữa đội tuyển và người hâm mộ trước thử thách lớn tiếp theo.

Trước mắt thử thách của đội tuyển Mỹ sẽ là đội tuyển Bỉ, nhưng với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả, người hâm mộ tin rằng hành trình của đội chủ nhà tại World Cup 2026 vẫn còn rất nhiều điều đáng chờ đợi.

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Người Mỹ tin tưởng vào đội chủ nhà sẽ tiếp tục tạo nên lịch sử trên sân nhà

Đối với nhiều người dân Mỹ, World Cup năm nay không chỉ là một giải đấu bóng đá. Đó còn là dịp để người hâm mộ trên khắp đất nước cùng chia sẻ niềm tự hào, đặc biệt khi đội tuyển quốc gia đang viết tiếp hành trình của mình ngay trong năm nước Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc. Sau khi đã góp mặt tại vòng 16 đội mạnh nhất, niềm tin ấy đang lớn dần với kỳ vọng đội tuyển Mỹ có thể tiếp tục tạo nên lịch sử trên sân nhà.

Quang Trung/VOV-Washington
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