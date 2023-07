Chi tiết "đặc biệt" khi Quang Hải gây thất vọng trước Nam Định

HLV Vũ Hồng Việt lý giải nguyên nhân Quang Hải chơi mờ nhạt tại CLB Công an Hà Nội. (Clip: Hoàng Sơn)

Sau trận thua Đà Nẵng 0-1 trong ngày ra mắt CLB Công an Hà Nội ở vòng 13 V-League, Quang Hải đã chuyển sang sử dụng một mẫu giày mới khi chạm trán Nam Định tại Cúp Quốc gia.

Đáng chú ý, mẫu giày được Quang Hải lựa chọn là phiên bản giày “thửa” cho các cầu thủ nữ có tên Puma Liberty Ultra. Đây là phiên bản giày đặc biệt, được hãng thể thao Puma tung ra nhân dịp VCK EURO nữ 2022, với điểm nhấn nổi bật là bông hoa “liberty” màu đỏ trên nền trắng và vàng.

Trước đó, Quang Hải luôn trung thành với đôi giày Nike Magista màu vàng. Tiền vệ này vẫn giữ thói quen này trong 2 trận giao hữu của ĐT Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc) và Syria, cũng như trận ra mắt CLB Công an Hà Nội gặp Đà Nẵng.

Trong quá khứ, một số cầu thủ nam cũng sử dụng các mẫu giày mà nhà sản xuất “thửa” cho bóng đá nữ. Nguyên nhân là bởi cấu tạo của đôi giày bóng đá vẫn giống nhau, chỉ khác ở phối màu và quy định về size giày.

Đồng đội của Quang Hải ở CLB Công an Hà Nội là tiền vệ Lê Văn Đô cũng từng sử dụng mẫu giày Puma Liberty Ultra. Tuy nhiên, Lê Văn Đô rất “son” khi đồng hành cùng bông hoa đỏ trên đôi giày này với những bàn thắng và các pha kiến tạo liên tiếp.

Quang Hải trung thành với đôi giày Nike Magista màu vàng trong quá khứ. (Ảnh: Hoài Thương)

Quang Hải chuyển sang sử dụng mẫu giày "thửa" của Puma ở trận CLB Công an Hà Nội gặp Nam Định. (Ảnh: Duy Đức)

Quang Hải gây thất vọng khi chơi mờ nhạt và đá hỏng 11m. (Ảnh: Hoài Thương)

Bên cạnh đôi giày mới, Quang Hải cũng mang áo số 18 thay vì 19 quen thuộc. (Ảnh: Hoài Thương)

Mẫu giày Puma Liberty Ultra được "thửa" cho VCK EURO nữ 2022. (Ảnh: Puma)

Lê Văn Đô từng liên tục ghi bàn và kiến tạo cho CLB Công an Hà Nội khi đồng hành cùng bông hoa đỏ trên đôi giày của Puma. (Ảnh: Duy Đức)

Ngược lại, Quang Hải đang có khởi đầu không như ý tại CLB Công an Hà Nội. Sau trận thua Đà Nẵng ở V-League, Quang Hải đã sút hỏng 11m và góp phần khiến đội nhà thua Nam Định 2-3 trong loạt luân lưu cân não.

Bên cạnh đôi giày mới, Quang Hải cũng mang áo số 18 ở đấu trường Cúp Quốc gia 2023 thay vì chiếc áo số 19 quen thuộc. Dẫu vậy, trận gặp Nam Định có thể là lần duy nhất Quang Hải sử dụng số áo này do CLB Công an Hà Nội đã dừng bước. Ở đấu trường V-League 2023, Quang Hải vẫn mang áo số 19 trong đội hình CLB Công an Hà Nội.

Xét về khía cạnh chuyên môn, HLV Vũ Hồng Việt của Nam Định cho rằng việc Quang Hải chơi không như ý tại CLB Công an Hà Nội là do chưa được bố trí vai trò phù hợp trong đội hình.

“Quang Hải đá tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-4-2 của CLB Công an Hà Nội. Tôi đánh giá đây không phải vị trí sở trường nên cậu ấy không phát huy được khả năng. Cậu ấy cũng mới trở về từ Pháp và chưa lấy lại được cảm giác bóng. Thế nên, tôi đã chỉ đạo các học trò áp sát nhanh với Quang Hải và không để cậu ấy có không gian chơi bóng” – HLV Vũ Hồng Việt phân tích.