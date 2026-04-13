CHÍNH THỨC: Việt Nam sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 TM tại Việt Nam. VTV nắm giữ quyền khai thác trên đa nền tảng bao gồm truyền hình, phát thanh, thiết bị di động và internet, trình chiếu công cộng, mang đến cho người hâm mộ cơ hội sống trọn FIFA World Cup 2026TM cùng VTV.

Mùa hè năm nay, cả thế giới cùng hướng về FIFA World Cup 2026 – kỳ FIFA World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 12/6 đến 19/7. Tại Việt Nam, người hâm mộ sẽ được theo dõi trọn vẹn FIFA World Cup 2026 trên các nền tảng của VTV.

Theo thông tin từ FIFA, hiện đã có 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026. VTV phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc, các nội dung tổng hợp của FIFA World Cup 2026 và 9 chương trình đồng hành trên nhiều khung giờ trong ngày trên các kênh VTV với chất lượng tốt nhất.

Giám đốc Quan hệ Đối tác Truyền thông FIFA, ông Jean-Christophe Petit cho biết: “Chúng tôi rất vui khi đạt được thỏa thuận với VTV. Việc chuẩn bị sớm sẽ giúp FIFA và VTV cùng lan tỏa quy mô, sức hấp dẫn, cũng như niềm vui và cảm xúc mà FIFA World Cup mang đến cho khán giả”.