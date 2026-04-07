"Người nhện" ĐT Mexico đứng trước kỷ lục lịch sử cùng Ronaldo và Messi ở World Cup

Hành trình hướng tới World Cup 2026 đang mở ra nhiều câu chuyện đáng chú ý, trong đó nổi bật là khả năng thủ môn Guillermo Ochoa có thể cùng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đi vào lịch sử nếu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Guillermo Ochoa đứng trước dấu mốc lịch sử cùng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở World Cup 2026. (Ảnh: GOAL)

Câu chuyện trở nên đặc biệt hơn khi cơ hội bất ngờ mở ra với Ochoa, người tưởng như đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Một biến cố lớn trong khung gỗ đội tuyển Mexico đã đưa “Người nhện” trở lại đường đua theo cách không ai ngờ tới.

Theo đó, thủ môn số một của Mexico là Luis Malagon dính chấn thương nghiêm trọng. Theo chẩn đoán ban đầu, Malagon có thể bị tổn thương gân Achilles. Thời gian hồi phục dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng, gần như khép lại cơ hội dự World Cup 2026 của thủ thành 29 tuổi.

Đây là tổn thất lớn với ĐT Mexico khi Malagon là lựa chọn số một kể từ khi HLV Javier Aguirre trở lại dẫn dắt đội tuyển. Malagon cũng góp công lớn giúp Mexico vô địch Gold Cup và Nations League khu vực CONCACAF trong năm 2025.

Tuy nhiên, trong bóng đá, khủng hoảng đôi khi lại mở ra cơ hội mới. Sự vắng mặt của Malagon đã vô tình trao lại hy vọng cho Guillermo Ochoa, thủ môn kỳ cựu vẫn đang miệt mài thi đấu ở tuổi 40.

Hiện tại, Ochoa đang khoác áo AEL Limassol (Đảo Síp) và vẫn duy trì phong độ ổn định. Dù đã vắng mặt ở đội tuyển quốc gia gần một năm, anh bất ngờ được triệu tập trở lại cho các trận giao hữu gặp Bỉ và Bồ Đào Nha dịp FIFA Days tháng 3 vừa qua.

Trên trang cá nhân, Ochoa chia sẻ rằng việc được trở lại đội tuyển luôn là niềm vinh dự lớn lao. Anh khẳng định vẫn giữ nguyên khát khao cống hiến và sẵn sàng chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

Ochoa trong đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 3/2026 cùng ĐT Mexico. (Ảnh: Reuters)

Nếu được lựa chọn tham dự World Cup 2026, Ochoa sẽ đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Anh đã góp mặt ở 5 kỳ World Cup trước đó (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), thành tích ngang bằng với Messi và Ronaldo.

Điều đặc biệt là chưa có cầu thủ nào trong lịch sử từng tham dự 6 kỳ World Cup. Nếu cả ba cái tên kể trên cùng xuất hiện tại giải đấu năm 2026, họ sẽ cùng nhau thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá thế giới.

Trong quá khứ, Ochoa từng là người hùng của Mexico tại các kỳ World Cup, đặc biệt là màn trình diễn xuất sắc tại Brazil 2014. Những pha cứu thua không tưởng giúp anh được mệnh danh là “Người nhện” và trở thành biểu tượng trong khung gỗ của ĐT Mexico.

Dù không phải lúc nào cũng là lựa chọn số một, Ochoa vẫn duy trì sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Tính đến nay, anh đã có hơn 150 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, chỉ xếp sau một vài huyền thoại của bóng đá Mexico.

Ochoa gây tiếng vang lớn tại World Cup 2014 được tổ chức ở Brazil. (Ảnh: Getty)

Xét về danh hiệu, Ochoa cũng sở hữu bộ sưu tập đáng nể với 6 chức vô địch Gold Cup cùng một Nations League. Anh cũng là thành viên của ĐT Mexico giành huy chương đồng Olympic Tokyo 2020, khẳng định tầm ảnh hưởng kéo dài qua nhiều thế hệ.

Việc tiếp tục thi đấu đỉnh cao ở tuổi 40 cho thấy tinh thần và ý chí phi thường của thủ thành sinh năm 1985. Nếu được trao cơ hội tại World Cup 2026, đó không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ. Một hành trình kéo dài gần hai thập kỷ sẽ khép lại theo cách trọn vẹn nhất.

Trong bức tranh lớn của bóng đá thế giới, Ronaldo và Messi vẫn là hai biểu tượng thống trị suốt nhiều năm qua. Nhưng sự xuất hiện của Ochoa trong “câu lạc bộ 6 kỳ World Cup” - nếu thành hiện thực - sẽ tạo nên một chương đặc biệt, nơi một thủ môn lặng lẽ viết nên lịch sử theo cách rất riêng.