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Chung kết World Cup 2026 chưa hạ nhiệt, Tây Ban Nha vs Argentina chốt ngày tái đấu

Thứ Năm, 09:00, 23/07/2026
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VOV.VN - Dư âm chung kết World Cup 2026 vẫn chưa kịp hạ nhiệt thì người hâm mộ lại chuẩn bị được chứng kiến màn tái đấu đỉnh cao giữa Tây Ban Nha vs Argentina.

Chức vô địch World Cup 2026 của ĐT Tây Ban Nha vẫn đang tạo nên bầu không khí lễ hội khắp Madrid. Sau đêm đăng quang lịch sử ngày 20/7, La Roja tiếp tục chuỗi hoạt động mừng công quy mô lớn.

ĐT Tây Ban Nha lần lượt tham dự các nghi lễ tại Cung điện Zarzuela, Moncloa trước khi khép lại bằng lễ diễu hành hoành tráng ở quảng trường Cibeles.

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ĐT Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, guồng quay bóng đá không cho phép mọi thứ dừng lại quá lâu. Ngay khi World Cup khép lại, lịch thi đấu quốc tế đã được lên kế hoạch với tâm điểm là trận Finalissima giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Đây vốn là trận đấu từng dự kiến tổ chức hồi tháng 3/2026 nhưng buộc phải hoãn lại. Nguyên nhân đến từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, khiến UEFA và CONMEBOL không thể triển khai kế hoạch ban đầu.

Khi đó, hai liên đoàn đã cân nhắc tổ chức trận đấu tại Qatar vào ngày 27/3. Tuy nhiên, phương án này cuối cùng bị hủy bỏ và Tây Ban Nha chuyển sang đá giao hữu với Serbia và Ai Cập.

Theo ESPN, trận Finalissima nhiều khả năng sẽ được tổ chức vào tháng 11/2026 trong dịp FIFA Days. Địa điểm được lựa chọn vẫn là sân Lusail tại Qatar, nơi từng được lên kế hoạch đăng cai trước đó.

Về lý thuyết, Finalissima là cuộc đối đầu giữa nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ. Tuy nhiên lần này, trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt khi tái hiện trận chung kết World Cup 2026.

Phiên bản gần nhất của màn so tài này là trận Finalissima 2022 diễn ra tại sân vận động Wembley giữa Argentina và Italia. Khi đó, Messi và các đồng đội đã đánh bại nhà vô địch EURO 2021 với tỉ số 3-0 để vô địch Siêu cúp Liên lục địa.

Quách Khiêm/VOV.VN
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