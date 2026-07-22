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Messi trở về Argentina sau thất bại ở chung kết World Cup 2026

Thứ Tư, 08:52, 22/07/2026
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VOV.VN - Lionel Messi đã trở về quê nhà Rosario (Argentina) để nghỉ ngơi sau khi cùng đội tuyển Argentina giành ngôi á quân tại chung kết World Cup 2026.

Sáng 21/7 (theo giờ địa phương), chuyên cơ riêng chở Lionel Messi hạ cánh xuống sân bay gần thành phố Rosario sau chuyến bay từ Fort Lauderdale (Mỹ). Mặc dù rất đông người hâm mộ có mặt từ rạng sáng với cờ, biểu ngữ và áo đấu Argentina để chào đón, đội trưởng của Argentina không xuất hiện trước công chúng.

Messi nhanh chóng lên xe cùng gia đình để trở về khu dân cư Funes, cách Buenos Aires khoảng 300 km về phía bắc. Đồng hành cùng anh là vợ và ba người con, những người đã sát cánh với Messi trong suốt hành trình tại World Cup 2026.

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Messi trở về Argentina sau thất bại ở chung kết World Cup 2026 (Ảnh: SC).

Nhiều cổ động viên đã có mặt tại sân bay từ khoảng 3h30 sáng với hy vọng được gặp thần tượng. Hai bé gái mặc áo đội tuyển Argentina cầm tấm bảng ghi dòng chữ: “Messi, anh là một huyền thoại. Cảm ơn vì đã mang niềm vui đến trái tim chúng em. Cả đất nước đều yêu anh”.

Messi vừa khép lại kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp bằng trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha sau hiệp phụ ở trận chung kết. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres khiến Argentina lỡ cơ hội bảo vệ chức vô địch thế giới.

Đây là lần thứ ba Messi góp mặt trong một trận chung kết World Cup sau các năm 2014 và 2022. Ở tuổi 39, anh trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử thi đấu ba trận chung kết World Cup, chỉ sau huyền thoại Cafu của Brazil.

Khép lại giải đấu, Messi ghi 8 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo, xếp thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới, kém Kylian Mbappe hai bàn. Tiền đạo tuyển Pháp giành Chiếc giày vàng với 10 bàn thắng và đồng thời vượt Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup với 22 pha lập công, nhiều hơn ngôi sao Argentina đúng 1 bàn.

Trước đó, 15 thành viên của đội tuyển Argentina, cùng HLV Lionel Scaloni đã trở về Buenos Aires trên chuyến bay thuê riêng một ngày trước. Sau quãng nghỉ ngắn tại quê nhà, Messi được kỳ vọng sẽ tái xuất trong màu áo Inter Miami vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, tiếp tục chinh phục mùa giải MLS 2026.

PV/VOV.VN
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