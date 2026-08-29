Chuyển nhượng V-League: CLB CA TP.HCM chiêu mộ hai cầu thủ vô địch ASEAN Cup 2026

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB CA TP.HCM đã chiêu mộ hai cầu thủ vô địch ASEAN Cup 2026 là Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Nhật Minh.

Nhật Minh trong màu áo ĐT Việt Nam. (Ảnh: Trần Tiến).

Đinh Quang Kiệt năm nay mới 19 tuổi, là cầu thủ trẻ nhất trong thành phần ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. Trung vệ cao 1m95 đã được HLV Kim Sang Sik đưa vào sân thi đấu trong trận ĐT Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về.

Trong khi đó, Nhật Minh năm nay 23 tuổi, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ ở VCK U23 châu Á 2026 và cũng đã được HLV Kim Sang Sik đưa vào sân nhiều lần trong chiến dịch chuẩn bị cũng như thi đấu tại ASEAN Cup 2026.

Sự có mặt của bộ đôi này sẽ giúp hàng thủ CLB CA TP.HCM trở nên dày dặn hơn khi đội bóng đương kim vô địch Cúp Quốc gia sẽ còn phải tranh tài ở cả đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027.

Trước mắt, Nhật Minh sẽ ngay lập tức cùng các đồng đội mới chuẩn bị cho trận Siêu Cúp Quốc gia diễn ra ngày mai (30/8). Trong khi đó, Quang Kiệt tập trung cùng U20 Việt Nam thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 trước khi hội quân cùng đội bóng mới.