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Vô địch ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik chia sẻ bất ngờ về...giá mua nhà ở Hà Nội

Thứ Sáu, 14:48, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik đã có những chia sẻ thú vị sau khi cùng ĐT Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik đã làm nên lịch sử khi cùng ĐT Việt Nam lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á. HLV Kim Sang Sik đã có hai lần liên tiếp nâng cúp vô địch ASEAN Cup vào các năm 2024 và 2026.

vo dich asean cup 2026, hlv kim sang sik chia se bat ngo ve...gia mua nha o ha noi hinh anh 1
Kim Sang Sik chia sẻ sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Minh Đức)

Chia sẻ cảm xúc sau khi giành ngôi vô địch, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Tôi vui khi bảo vệ thành công chức vô địch. Có nhiều thời điểm toàn đội gặp khó khăn nhưng cả đội đã vượt qua. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo VFF đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội tuyển chuẩn bị tốt nhất”.

“Được thi đấu chung kết lượt về trên sân nhà, sự cổ vũ của đông đảo CĐV là nguồn động lực lớn lao để đội tuyển vô địch giải lần này. Chức vô địch này được tạo nên bởi chính người hâm mộ Việt Nam. Có một tình huống chúng ta chịu phạt đền, khi số 7 Thái Lan đá phạt, những tiếng hò hét của khán giả khiến cầu thủ đó phần nào mất tập trung. Tôi chân thành cảm ơn mọi người”.

Kết thúc giải đấu, HLV Kim Sang Sik không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi ĐT Việt Nam sẽ bước vào FIFA ASEAN Cup 2026, cũng như xa hơn là Asian Cup 2027. ĐT Việt Nam sẽ đối mặt với những thách thức lớn hơn khi các đối thủ trong khu vực đang rất quyết tâm sau thất bại, cũng như gặp các đội bóng hàng đầu châu lục.

HLV Kim Sang Sik cho biết sẽ “làm mới” tuyến giữa ĐT Việt Nam trong thời gian tới bằng những tiền vệ mạnh về tranh chấp cũng như phòng ngự. Ông đánh giá Quang Hải và Hoàng Đức đã chơi tốt nhưng thời gian tới, tuyến giữa của ĐT Việt Nam cần những “tổ hợp” mới cho những giải đấu khác nhau.

vo dich asean cup 2026, hlv kim sang sik chia se bat ngo ve...gia mua nha o ha noi hinh anh 2
HLV Kim Sang Sik đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam (Ảnh: Dương Thuật).

Về những quyết định chiến thuật tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik cho biết việc rút Đình Bắc ra sớm trong trận hoà ĐT Singapore là quyết định khó khăn nhất tại giải đấu lần này. Tuy nhiên, ông buộc phải làm vậy khi nhận thấy các cầu thủ đang bị hưng phấn quá mức sau trận thắng ĐT Timor Leste nên phải dùng các đó để đưa cả đội về mặt đất: “Đó là cơ hội để tôi đánh đòn tâm lý, khích tướng các cầu thủ. Sau trận hòa không bàn thắng ấy, ĐT Việt Nam đã đoàn kết và thắng ĐT Indonesia với tỉ số 3-0”.

Sau quãng thời gian “mát tay” khi giành được những danh hiệu, HLV Kim Sang Sik đã chia sẻ về những trải nghiệm về cuộc sống ở Việt Nam: “Hai năm qua, cuộc sống của tôi không thay đổi nhiều. Sáng dậy, tôi ăn phở Việt Nam rồi làm việc. Vợ tôi và họ hàng cũng bảo tôi là Việt Nam giờ là quê hương thứ hai của tôi. Chắc là sống ở đây thôi cần gì đi đâu nữa. Nhưng tôi trêu họ là giá nhà Hà Nội cao quá, tôi không mua được”.

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“Bầu không khí sân Mỹ Đình vừa rồi chẳng khác gì ở World Cup. So với Hàn Quốc, Việt Nam có đặc trưng riêng mỗi khi đội tuyển quốc gia vô địch, đó là việc ‘đi bão’. Nhìn cảnh người dân mang nhiều đồ đạc ra gõ, tôi thấy rất vui. Người dân Hàn Quốc cũng rất thích những hình ảnh đó”.

“Văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều tương đồng. Đó là kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế rất tình cảm. Tôi thấy được điều đó qua cách làm việc với các cầu thủ. Tôi muốn tạo sự gắn bó nhất có thể với họ như một gia đình”.

Với Đình Bắc cùng các học trò ở ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang Sik cũng khuyến khích họ thử sức với việc thi đấu ở nước ngoài: “Tôi tin các cầu thủ Việt Nam tự hiểu, rằng tiền bạc rất quan trọng, nhưng việc phát triển sự nghiệp bóng đá của họ cũng quan trọng không kém. Quyết định là ở mỗi cầu thủ”.

“Tôi cũng nhắc họ rằng không chỉ là cầu thủ tốt mà còn phải là một người chồng, người cha tốt, công dân tốt, để mọi người đều tự hào về mình. Tôi cũng hay hỏi họ rằng gia đình của các bạn có đến sân mỗi trận không. Tôi tin đó là động lực để họ cố gắng hơn nữa”.

PV/VOV.VN
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