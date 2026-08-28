ĐT Việt Nam thống trị ở một thống kê quan trọng tại ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 với màn trình diễn thuyết phục xuyên suốt giải đấu. Đáng chú ý, tuyến giữa của ĐT Việt Nam có đóng góp rất lớn khi thường xuyên có những đường chuyền sáng tạo, đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi để ghi bàn.

ĐT Việt Nam vô địch đầy thuyết phục (Ảnh: Dương Thuật)

Theo thống kê từ ban tổ chức giải đấu, Trương Tiến Anh là cầu thủ tung ra nhiều đường chuyền quyết định nhất tại giải với 19 lần. Trương Tiến Anh được đánh giá là mẫu cầu thủ leo biên có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt với những đường tạt bóng có độ cuộn cao, rất thích hợp để các cầu thủ tấn công băng vào dứt điểm.

Cầu thủ đứng thứ hai trong danh sách là Thom Haye (ĐT Indonesia) với 16 đường chuyền. Thom Haye được đánh giá là hạt nhân trong lối chơi tấn công của ĐT Indonesia tại giải đấu năm nay.

Trong số 5 cầu thủ có nhiều đường chuyền quyết định nhất tại ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam đóng góp ba cái tên. Bên cạnh Tiến Anh, Hoàng Đức (15 lần) và Quang Hải (13 lần) cũng góp mặt trong danh sách ở vị trí lần lượt là thứ ba và thứ tư.

Cầu thủ còn lại nằm trong top 5 chân chuyền lợi hại nhất là Mg Mg Lwin của ĐT Myanmar với 12 đường chuyền quyết định. Điều đáng tiếc là ĐT Myanmar đã dừng bước sau vòng bảng nên Mg Mg Lwin không thể tiếp tục nâng cao thành tích cá nhân.

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