CLB CAHN có động thái đặc biệt trước vòng 20 V-League

Thứ Sáu, 10:52, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngay trước vòng 20 V-League 2025/2026, CLB CAHN quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Alexandré Polking đến năm 2028.

Sáng 24/4, CLB CAHN ra thông báo đội bóng này và HLV Alexandré Polking đã chính thức đặt bút ký vào bản gia hạn hợp đồng, cam kết tương lai tại đội bóng đến năm 2028.

clb cahn co dong thai dac biet truoc vong 20 v-league hinh anh 1
Ảnh: VPF. 

Sự tin tưởng và tầm nhìn dài hạn giữa ban lãnh đạo CLB CAHN và HLV Polking là nền tảng để đội bóng hướng tới những mục tiêu quan trọng tại V-League cũng như đấu trường quốc tế trong chặng đường sắp tới. 

Trước đó, CLB CAHN cũng đã gia hạn hợp đồng với hàng loạt nhân tố cầu thủ chủ chốt như Đình Trọng, Việt Anh, Văn Hậu, Alan Grafite. Lê Phạm Thành Long. 

Đội bóng đang dẫn đầu V-League ưu tiên sự ổn định trước khi có thêm những sự bổ sung chất lượng nhằm hướng tới kết quả khả quan hơn ở các đấu trường quốc tế trong mùa giải sau 2026/2027. 

Trong mùa 2025/2026, CLB CAHN đang ở rất gần chức vô địch V-League khi đã có 48 điểm, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 7 điểm trong khi mùa giải còn 7 vòng đấu. Chỉ cần có thêm 5 trận thắng trong các trận còn lại, CLB CAHN sẽ chính thức đăng quang mà không cần quan tâm kết quả của các trận đấu khác. 

Ở vòng 20 diễn ra cuối tuần này, CLB CAHN sẽ gặp SLNA trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 ngày 26/4. 

PV/VOV.VN
Tiết lộ tương lai của Leo Artur tại CLB CAHN

VOV.VN - Dòng trạng thái “cảm ơn Việt Nam” của Leo Artur khiến nhiều người hâm mộ lo ngại về khả năng chia tay CLB CAHN, nhưng thực tế tiền vệ người Brazil vẫn còn hợp đồng với đội bóng ngành công an.

Tin bóng đá 20-4: CLB CAHN đối mặt án kỷ luật trước vòng 20 V-League 2025/2026

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 20-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB CAHN đối mặt án kỷ luật trước vòng 20 V-League 2025/2026; U17 Việt Nam so tài U17 Australia ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026; Man City “toát mồ hôi” với tình hình của Rodri…

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN ở gần chức vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất, CLB CAHN tiến gần hơn đến chức vô địch sau chiến thắng 3-0 trước CLB CA TP.HCM.

