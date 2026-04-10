CLB Nam Định bổ nhiệm tân Giám đốc Điều hành trước ngày đấu HAGL

CLB Nam Định thông báo bổ nhiệm tân Giám đốc Điều hành

"Ngày 10/4, Lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thiện, CLB Thép Xanh Nam Định bổ nhiệm ông Lâm Văn Thoả giữ chức Giám đốc Điều hành CLB. Ông Lâm Văn Thoả đến đội bóng từ tháng 10/2023. Mùa giải 2024/25, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Điều hành CLB" - Đội bóng thành Nam đưa ra thông báo.

Phía Nam Định cho biết thêm: "Trong thời gian công tác, ông Lâm Văn Thỏa đã cùng tập thể Ban Huấn luyện và các cầu thủ gặt hái nhiều thành công, nổi bật là hai chức vô địch V.League, một Siêu Cúp Quốc gia, giành vé dự các giải quốc tế AFC Champions League Two, Shopee Cup".

Quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Điều hành của Nam Định được công bố ngay trước khi đội bóng có cuộc tiếp đón HAGL tại vòng 18 V-League 2025/2026. Theo lịch thi đấu, màn so tài trên sân Thiên Trường sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 11/4.

Hiện tại, Nam Định đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League với 24 điểm. Đội bóng thành Nam cũng đi tới bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 và sẽ tranh vé vào chung kết với CA TP.HCM vào ngày 11/6.

