Nguyễn Xuân Son trải qua trận đấu kỳ lạ tại V-League

Nguyễn Xuân Son là người hùng giúp Nam Định giành chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh tại vòng 17 V-League 2025/2026 diễn ra tối 5/4. Tiền đạo này kiếm về quả phạt đền rồi thực hiện thành công cú sút 11m để mở tỷ số ở phút 35 và có pha kiến tạo cho Chadrac Akolo nhân đôi cách biệt ở phút 48.

Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Son cũng có pha bỏ lỡ khó tin trong trận đấu này khi dứt điểm ra ngoài trước khung thành bỏ trống ở phút 85. Đây là tình huống Kevin Phạm Ba đã đột phá bên cánh phải rồi tung đường căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Hà Tĩnh, nhưng Nguyễn Xuân Son lại sút bóng chệch cột dọc từ cự ly chỉ vài mét.

Xuân Son ăn mừng bàn thắng vào lưới Hà Tĩnh

Ngoài ra, Nguyễn Xuân Son còn trải qua tình huống bị VAR từ chối bàn thắng ở phút 19. Trọng tài tham khảo VAR và xác định Nguyễn Xuân Son đã để bóng chạm tay trước khi dứt điểm tung lưới Hà Tĩnh nên không công nhận bàn thắng.

Hàng loạt diễn biến kịch tính trên sân Hà Tĩnh tạo nên trận đấu kỳ lạ với Nguyễn Xuân Son khi vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, vừa bỏ lỡ khó tin, vừa bị VAR từ chối bàn thắng. Chưa kể, Nguyễn Xuân Son còn có 1 pha dứt điểm dội cột dọc ở phút 28.

Việc ghi bàn và kiến tạo trước Hà Tĩnh giúp Nguyễn Xuân Son nối dài phong độ ấn tượng. Trước đó, vào hôm 31/3, tiền đạo này đã lập cú đúp giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trong cuộc tiếp đón ĐT Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.