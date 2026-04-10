Kết quả vòng 18 V-League 2025/26: Thể Công Viettel thắng kịch tính Thanh Hóa
VOV.VN - Thể Công Viettel giành chiến thắng kịch tính 1-0 trước Thanh Hóa trong trận đấu sớm nhất vòng 18 V-League 2025/2026.
Trận đấu trên sân Hàng Đẫy có hiệp 1 đầy kịch tính khi Thể Công Viettel có 2 lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận bàn thắng. Phút thứ 7, Nata đánh đầu tung lưới Thanh Hóa, nhưng trọng tài xác định trước đó Văn Tú đã phạm lỗi. Phút 29, VAR can thiệp và xác định Lucao đã phạm lỗi khiến thủ môn Y Êli Niê đưa bóng về lưới nhà.
Sang hiệp 2, Thể Công Viettel quyết tâm gia tăng sức ép và liên tiếp tạo ra cơ hội. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 72 khi Trịnh Văn Lợi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Pedro Henrique thực hiện thành công cú sút phạt đền, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Trong quãng thời gian cuối trận, căng thẳng lên cao khi cầu thủ đôi bên liên tục có những pha va chạm. HLV Velizar Popov cũng phải lĩnh thẻ đỏ vì phản ứng không đúng mực ở phút 90+7.
Chiến thắng 1-0 trước Thanh Hóa giúp Thể Công Viettel có 38 điểm và tạm thời rút ngắn cách biệt với CAHN trong cuộc đua vô địch V-League 2025/2026 xuống còn 6 điểm.
Trong trận đấu sớm nhất vòng 18 V-League 2025/2026, Thể Công Viettel sẽ tiếp đón Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Nếu như đội chủ nhà đang khát thắng để nuôi hy vọng trên đường đua vô địch, thì đội khách rất cần điểm cho cuộc chiến trụ hạng.
Hiện tại, Thể Công Viettel đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League với 35 điểm, kém 9 điểm so với ngôi đầu của CAHN. Thầy trò HLV Velizar Popov vừa sảy chân ở vòng đấu trước khi bị SLNA cầm hòa 1-1. Ngoài ra, đội bóng áo lính từng có những kết quả không tốt khi chạm trán các đội bóng đang trong nhóm đua trụ hạng như thua HAGL, hoà PVF-CAND.
Thể Công Viettel sẽ phải thay đổi thói quen sảy chân trước những đối thủ đang vật lộn ở nhóm cuối bảng nếu muốn gây áp lực lên CAHN ở vòng đấu này. Trong trường hợp đánh bại Thanh Hóa, Thể Công Viettel sẽ tạm thời rút ngắn cách biệt với ngôi đầu bảng xuống còn 6 điểm trước khi CAHN gặp PVF-CAND.
Với cá nhân HLV Velizar Popov, đây cũng là trận đấu rất đặc biệt khi ông sẽ chạm trán đội bóng cũ Thanh Hóa. Nhà cầm quân người Bulgaria sẽ đối mặt với áp lực phải chứng tỏ khả năng “bắt bài” đội bóng cũ, trong bối cảnh Thể Công Viettel đang rất cần chiến thắng.
Thành tích đối đầu trong thời gian gần đây đang ủng hộ Thể Công Viettel, khi họ có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trước Thanh Hóa. Tuy nhiên, 3 chiến thắng của Thể Công Viettel đều diễn ra trên sân khách, trong khi sảy chân ở 2 lần gần nhất tiếp đón đội bóng xứ Thanh.
Phía bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa vừa chấm dứt chuỗi trận thất vọng bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước CA TP.HCM ở vòng 17 V-League. Qua đó, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp leo lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Thanh hiện có 16 điểm, hơn HAGL 1 điểm và hơn 4 điểm so với hai đội cuối bảng là Đà Nẵng và PVF-CAND.
Với tinh thần đang lên cao, đây sẽ là vũ khí đáng gờm nhất của Thanh Hóa trong chuyến hành quân tới sân Hàng Đẫy. Thực tế, Thanh Hóa đã liên tục chứng tỏ tinh thần chiến đấu tới cùng trong những vòng đấu gần đây.
Tuy nhiên, chất lượng đội hình lại là điểm yếu khiến Thanh Hóa không thể trụ vững ở những thời điểm căng thẳng khi gặp những đối thủ xếp trên như CAHN, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Nam Định để rồi có chuỗi 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, trước khi “phá dớp” bằng việc đánh bại CA TP.HCM 4-0.
Trận đấu bắt đầu!!! Thanh Hóa là đội giao bóng
2': Trung vệ Thể Công Viettel thoát thẻ đỏ!!! Colonna phạm lỗi ngay trước vòng cấm để ngăn Rimario thoát xuống đối mặt thủ môn. Sau một hồi trao đổi giữa các trọng tài, quyết định cuối cùng là tấm thẻ vàng.
4': Cơ hội đầu tiên!!! Thanh Hóa được hưởng quả phạt ngay trước vòng cấm sau khi Colonna kéo ngã Rimario. Tuy nhiên, cú sút phạt của Văn Tùng không vượt qua hàng rào.
7': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Nata đánh đầu tung lưới Thanh Hóa sau pha chuyền bóng đậm chất nghệ sĩ của Lucao. Tuy nhiên, trước khi Lucao nhận bóng thì Văn Tú đã phạm lỗi nên trọng tài không công nhận bàn thắng cho Thể Công Viettel.
11': Thể Công Viettel thót tim!!! Phan Tuấn Tài kịp thời can thiệp để Văn Tùng không thể dứt điểm như ý sau đường căng ngang khó chịu của Bá Tiến.
15': Doãn Ngọc Tân lĩnh thẻ vàng!!! Đội trưởng của Thanh Hóa phạm lỗi với Pedro Henrique.
17': KHÔNG VÀO!!! Văn Nam dứt điểm chệch cột dọc trong tình huống lộn xộn trước khung thành Thanh Hóa.
24': Lucao thử vận may!!! Tiền đạo Thể Công Viettel tung cú sút từ rất xa nhưng bóng đi thiếu lực và tìm đến đúng vị trí của thủ môn Y Êli Niê
29': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Bóng đi vào lưới Thanh Hóa sau khi thủ môn Y Êli Niê bắt hụt quả tạt của Phan Tuấn Tài. Tuy nhiên, trọng tài tham khảo VAR và xác định Lucao đã phạm lỗi với thủ môn nên từ chối bàn thắng của Thể Công Viettel.
33': Thể Công Viettel bỏ lỡ cơ hội!!! Thủ môn Y Êli Niê đấm bóng hụt sau quả phạt góc dẫn tới tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Hữu Thắng ập vào dứt điểm nhưng bị chặn lại, trước khi Nhật Nam phạm lỗi với cầu thủ Thanh Hóa và phải lĩnh thẻ vàng.
39': QUÁ ĐÁNG TIẾC CHO THANH HÓA!!! Rimario càn lướt dũng mãnh để thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc.
45': KHÔNG VÀO!!! Pedro Henrique căng ngang khó chịu khiến hàng thủ Thanh Hóa rối loạn, nhưng Colonna lại băng vào dứt điểm hụt.
Hiệp 1 kết thúc!!! Thể Công Viettel và Thanh Hóa rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Thể Công Viettel giao bóng
48': Nỗ lực bất thành!!! Thể Công Viettel rót bóng vào vòng cấm sau quả phạt bên cánh trái, Lucao nỗ lực xoay người dứt điểm nhưng không thể làm khó thủ môn Y Êli Niê.
54': Y Êli Niê xử lý đầy bản lĩnh!!! Nata rót bóng hướng thẳng vào khung thành đồng thời 2 cầu thủ Thể Công Viettel ập tới, nhưng thủ môn Thanh Hóa đã đứng vững trước áp lực và bắt gọn bóng.
60': Vẫn chưa có bàn thắng!!! Pedro Henrique có cơ hội ra chân trong vòng cấm Thanh Hóa nhưng lại dứt điểm quá hiền.
62': Thể Công Viettel gia tăng sức ép!!! Hữu Thắng tung cú sút xa chệch cột dọc. Thể Công Viettel đang đẩy cao đội hình và liên tục dồn ép đối phương.
67': Va chạm nảy lửa!!! Rimario ngã xuống trong nỗ lực ngăn cản Colonna để thủ môn Y Êli Niê bắt bóng. Thanh Hóa đang dốc toàn lực để phòng ngự trước áp lực từ phía Thể Công Viettel.
72': VÀO!!! Thể Công Viettel 1-0 Thanh Hóa
Thể Công Viettel được hưởng phạt đền sau khi trung vệ Trịnh Văn Lợi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm Thanh Hóa. Pedro Henrique thực hiện thành công cú sút 11m để ghi bàn mở tỷ số. Thủ môn Y Êli Niê đã đoán đúng hướng và chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn cản bàn thua.
77': Thể Công Viettel tiếp tục tấn công!!! Colonna bật cao đánh đầu chệch mục tiêu sau khi Phan Tuấn Tài treo bóng vào vòng cấm.
82': Va chạm nảy lửa!!! Nata đổ máu vì vết rách ở môi sau khi tranh chấp với Abdulrakhmanov.
86': THANH HÓA SUÝT GỠ HÒA!!! Thủ môn Văn Việt phối hợp không ăn ý với Pedro Henrique. May cho Thể Công Viettel, trái bóng đi ra ngoài khung thành chứ không trở thành pha đốt lưới nhà.
90': Căng thẳng!!! Cầu thủ đôi bên lao vào tranh cãi sau những pha phạm lỗi liên tiếp.
90'+4: VAR tạo kịch tính!!! Trọng tài xem lại tình huống Thanh Nam va chạm với Nata để kiểm tra khả năng rút thẻ đỏ. Nhưng sau đó quyết định không rút thẻ vì trước đó Nhâm Mạnh Dũng đã phạm lỗi với Trịnh Văn Lợi để tạo ra tình huống Nata có bóng.
90'+8: HLV POPOV LĨNH THẺ ĐỎ!!! Thanh Nam lại phạm lỗi thô bạo với Nata nhưng chỉ lĩnh thẻ vàng. HLV Popov không thể giữ bình tĩnh và lĩnh thẻ đỏ sau tình huống phản ứng thái quá.
HẾT GIỜ!!! Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 trước Thanh Hóa trong trận đấu sớm nhất vòng 18 V-League 2025/2026.
Trực tiếp Thể Công Viettel vs Thanh Hóa vòng 18 V-League 2025/2026
